Під Харковом – карантин: скажена кішка подряпала дитину і вкусила власницю
Випадок сказу зареєстрували в селищі Васищеве, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
Власниця тварини розповіла, що 5 листопада в її 8-річної кішки почалася нетипова агресивна поведінка.
«Тварина вкусила її та подряпала її неповнолітню доньку, після чого її чоловік задля безпеки родини вимушений був вбити кішку та звернувся до ветеринарного спеціаліста», – зазначили у Держпродспоживслужбі.
Спеціалісти відібрали патологічний матеріал. У кішки підтвердили сказ. Фахівці провели вимушену дезінфекцію на місті інциденту.
У селищі Васищеве, прилеглих польових та лісових угіддях ввели карантинні обмеження.
Нагадаємо, наразі сказ частіше фіксують на заході Харківської області, розповідала МГ «Об’єктив» Ганна Сухорукова, завідувачка санітарно-карантинного відділу Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. За її даними, від початку року станом на кінець вересня в регіоні зареєстровано 44 випадки сказу тварин. Торік фіксували майже удвічі більше. Отже, істотно зменшилася кількість випадків.
