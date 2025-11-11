Live

Під Харковом – карантин: скажена кішка подряпала дитину і вкусила власницю

Суспільство 12:08   11.11.2025
Вікторія Яковенко
Під Харковом – карантин: скажена кішка подряпала дитину і вкусила власницю Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

Випадок сказу зареєстрували в селищі Васищеве, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Власниця тварини розповіла, що 5 листопада в її 8-річної кішки почалася нетипова агресивна поведінка.

«Тварина вкусила її та подряпала її неповнолітню доньку, після чого її чоловік задля безпеки родини вимушений був вбити кішку та звернувся до ветеринарного спеціаліста», – зазначили у Держпродспоживслужбі.

Спеціалісти відібрали патологічний матеріал. У кішки підтвердили сказ. Фахівці провели вимушену дезінфекцію на місті інциденту.

У селищі Васищеве, прилеглих польових та лісових угіддях ввели карантинні обмеження.

Нагадаємо, наразі сказ частіше фіксують на заході Харківської області, розповідала МГ «Об’єктив» Ганна Сухорукова, завідувачка санітарно-карантинного відділу Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. За її даними, від початку року станом на кінець вересня в регіоні зареєстровано 44 випадки сказу тварин. Торік фіксували майже удвічі більше. Отже, істотно зменшилася кількість випадків.

Читайте також: У Харкові – випадок сказу: в одному з районів ввели карантин

Автор: Вікторія Яковенко
