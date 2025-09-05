16 млн грн на відновлення виробництва в Харкові: кому дають гранти (відео)
Підприємці прифронтових територій, бізнес яких постраждав від обстрілів, можуть отримати 16 млн грн від держави на відновлення. Подробиці про програму МГ “Об’єктив” повідомив директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков.
“Ми говорили про те, що важливо, щоб люди отримували грант не просто на виробництво, а на відновлення виробництва у разі того, якщо воно постраждало. І ось влітку було ухвалено рішення про те, що сьогодні підприємці можуть отримати грант на відновлення на 16 мільйонів гривень, – розповів Котуков і уточнив, яким критеріям має відповідати підприємство, щоб розраховувати на отримання такої суми. – Воно має займатися виробництвом або переробкою. Воно мало постраждати відповідно від обстрілів або руйнувань, які викликані обстрілами, “прильотами”. Ну, й відповідно має бути пошкоджене обладнання. І саме на обладнання цей грант видається”.
Програма нова, її тільки запустили, і поки що ніхто з харків’ян таких грантів не отримав. Проте зараз центр зайнятості допомагає підготувати всі необхідні документи кільком компаніям, у тому числі – “Дебант” та “Харків Хімпром”.
“Ми всім будемо допомагати з точки зору підготовки документів, супроводження. Рішення буде ухвалюватися Урядом, але ми зробимо все для того, щоб наші підприємства ці гроші отримали”, – запевнив Котуков.
Керівник ТОВ “Харків Хімпром” Олександр Тимофєєв зазначив: для повного відновлення розбитого “шахедами” виробництва у Васищевому, за його підрахунками, необхідно 100 млн грн. І він планує залучати ці кошти з різних джерел. У тому числі розраховує й на державний грант.
“Грант по відновленню зруйнованих підприємств – 16 мільйонів надає держава, 4 мільйони повинен надати “Харків Хімпром”. Ми плануємо співфінансування 80% на 20%. Ми плануємо покупати ливарні машини для виробництва кришок – це буде дві машини, для виробництва кришок. Ну, і думаю, що надамо 20-25 робочих місць. Там само, в селищі Васищеве”, – повідомив Тимофєєв про плани у разі отримання держпідтримки.
Він зазначив, що вціліле під час російського нальоту на Васищеве обладнання поки що вивезли на Закарпаття. Там компанія й раніше мала виробничі потужності.
“Там ми потрошки його запускаємо. У Харківській області зараз нічого не працює. Там залишилися тільки охорона та співробітники, які підтримують життєдіяльність підприємства – адміністративну“, – зазначив він.
Проте виїжджати з регіону ані Тимофєєв, ані більшість його співробітників не мають наміру.
“Ми знаходимося зараз у Харкові. Я не боюсь. Ми за цей час зробили декілька бомбосховищ для співробітників, тому я вважаю, що потрібно працювати в Харкові. Потрібно платити податки в Харкові, й люди нікуди не поїдуть. У мене після атаки “шахедів” тільки п’ять родин переїхали на Закарпаття, інші відмовилися від цього. Усі залишаються в Харкові, всі хочуть працювати в Харкові”, – наголосив керівник “Харків Хімпром”.
У його планах – не лише відновлення, а й розвиток та створення близько 350 робочих місць.
