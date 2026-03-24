Лише одне підприємство Харківщини отримало грант до 16 млн на відновлення

Одне підприємство у Харківській області отримало грант до 16 мільйонів гривень на відновлення пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання з моменту появи такої можливості (літо 2025-го). Це було торік. Наразі консультується щодо участі у цій програмі ще одне підприємство, розповів МГ “Об’єктив” керівник Обласного центру зайнятості Денис Олійник.

“До нас раніше звернулося тільки одне підприємство, яке втратило безпосередньо обладнання. Все було прозоро, чітко. Вони звернулися до нас, до Державного центру зайнятості, до Міністерства економіки і отримали цей грант“, – розповів Олійник, уточнивши, що йдеться про підприємство з Харкова.



Зараз хоче отримати кошти ще одне підприємство з Харкова, по якому прилетіло нещодавно.

“У нього також відбулася така ситуація, “приліт”, і будемо якраз допомагати їм, консультувати у плані отримання гранту на відновлення”, — зазначив Олійник.

Він уточнив, що грант у розмірі до 16 мільйонів гривень надається виключно на відновлення обладнання, втраченого внаслідок збройної агресії РФ. Втрати, пов’язані з будівлями чи територіями, ця програма не покриває.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, з 1 січня 2026 року з’явилася ще одна можливість, про яку бізнес Харківщини просив чи не від початку повномасштабної агресії РФ. Підприємці, чиє майно (будівлі, обладнання) було пошкоджене чи зруйноване внаслідок війни, тепер можуть отримати компенсацію – до 10 мільйонів гривень. Президент ГО «Асоціація приватних роботодавців» Олександр Чумак пояснював, що програма з’явилася, але її фінансування дозволить охопити обмежену кількість бізнесів.

Олійник уточнив, що цю програму реалізує Харківська обласна військова адміністрація.

Дізнатися про всі наявні програми підтримки бізнесу можна в одному з офісів “Зроблено в Україні”. Там, зокрема, підприємців консультують щодо грантів на державному та місцевому рівнях.