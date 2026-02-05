Live

З Харківщини виїхала третина підприємств – ХОВА про те, що робити

Економіка 18:10   05.02.2026
Олена Нагорна
Оксана Горун
З Харківщини виїхала третина підприємств – ХОВА про те, що робити

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вкотре заявив: умови для підприємців, які ведуть бізнес у прифронтовій Харківській області, не можуть бути такими ж, як у тилових регіонах країни.

“Ми маємо виступати та виступаємо єдиним фронтом для відстоювання тих позицій, які в нас є. Так, дійсно, ми не говоримо про якісь можливі офшорні зони, зони вільної економічної торгівлі. Ми розуміємо, це важко.  Ми кажемо про ті заходи, які ми можемо затвердити вже зараз – і буде ефект. Ми постійно спілкуємося із нашим бізнесом. І представники малого, середнього, великого бізнесу зараз присутні в залі, – сказав Синєгубов, виступаючи на форумі Асоціації прифронтових міст і громад у Харкові. – Вони кажуть: нам не потрібні пільги щодо податків і все інше. Дайте нам: безпеку, звичайно, – це на першому місці. Друге: забезпечте нам страхування та відшкодування на випадок пошкодження майна у зв’язку з війною. І звичайно, це дешеві фінанси, кредити (можливо не під нуль відсотків), але які будуть відмінними, при всій повазі, від Київщини, Івано-Франківщини, Львівщини та Закарпаття”.

Начальник ХОВА зазначив: Харківська область втратила велику кількість бізнесу. Виїхало близько третини підприємств регіону – 100 тисяч суб’єктів господарювання.

Читайте також: Ми сьогодні вже всі енергетики – Синєгубов про те, як тримається Харків

“Звичайно, ми маємо створювати умови для розвитку тут безпосередньо”, – наголосив Синєгубов.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
Популярно
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
05.02.2026, 23:00
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
05.02.2026, 20:23
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
05.02.2026, 19:15
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
05.02.2026, 20:06
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
05.02.2026, 20:20
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
05.02.2026, 21:07

Новини за темою:

08.01.2026
Здійснилося: бізнесу Харківщини обіцяють гроші на відновлення, але є нюанси 📹
08.01.2026
«Ми залишимося без бізнесу» – Терехов проти запровадження ПДВ для ФОПів
07.01.2026
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
06.01.2026
Скільки ФОПів закрилося на Харківщині за рік: статистика
24.12.2025
Як отримати грант на сонячні панелі: доступне кредитування СЕС в Україні


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «З Харківщини виїхала третина підприємств – ХОВА про те, що робити», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 18:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вкотре заявив: умови для підприємців, які ведуть бізнес у прифронтовій Харківській області, не можуть бути такими ж, як у тилових регіонах країни".