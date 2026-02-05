З Харківщини виїхала третина підприємств – ХОВА про те, що робити
Начальник ХОВА Олег Синєгубов вкотре заявив: умови для підприємців, які ведуть бізнес у прифронтовій Харківській області, не можуть бути такими ж, як у тилових регіонах країни.
“Ми маємо виступати та виступаємо єдиним фронтом для відстоювання тих позицій, які в нас є. Так, дійсно, ми не говоримо про якісь можливі офшорні зони, зони вільної економічної торгівлі. Ми розуміємо, це важко. Ми кажемо про ті заходи, які ми можемо затвердити вже зараз – і буде ефект. Ми постійно спілкуємося із нашим бізнесом. І представники малого, середнього, великого бізнесу зараз присутні в залі, – сказав Синєгубов, виступаючи на форумі Асоціації прифронтових міст і громад у Харкові. – Вони кажуть: нам не потрібні пільги щодо податків і все інше. Дайте нам: безпеку, звичайно, – це на першому місці. Друге: забезпечте нам страхування та відшкодування на випадок пошкодження майна у зв’язку з війною. І звичайно, це дешеві фінанси, кредити (можливо не під нуль відсотків), але які будуть відмінними, при всій повазі, від Київщини, Івано-Франківщини, Львівщини та Закарпаття”.
Начальник ХОВА зазначив: Харківська область втратила велику кількість бізнесу. Виїхало близько третини підприємств регіону – 100 тисяч суб’єктів господарювання.
Читайте також: Ми сьогодні вже всі енергетики – Синєгубов про те, як тримається Харків
“Звичайно, ми маємо створювати умови для розвитку тут безпосередньо”, – наголосив Синєгубов.
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Оригінально, Політика, Суспільство, Харків; Теги: бізнес, кредиты, новини Харкова, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «З Харківщини виїхала третина підприємств – ХОВА про те, що робити», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 18:10;