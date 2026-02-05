С Харьковщины выехала треть предприятий — ХОВА о том, что делать

Начальник ХОВА Олег Синегубов очередной раз заявил: условия для предпринимателей, ведущих бизнес в прифронтовой Харьковской области, не могут быть такими же как в тыловых регионах страны.

«Здесь мы должны выступать и выступаем единым фронтом — для отстаивания позиций, которые у нас есть. Да, действительно, мы не говорим о каких-либо возможных оффшорных зонах, зонах свободной экономической торговли. Мы понимаем, это тяжело. Мы говорим о тех мерах, которые мы можем принять уже сейчас — и будет эффект. Мы постоянно общаемся с нашим бизнесом. И представители малого, среднего, крупного бизнеса сейчас находятся в зале, — сказал Синегубов, выступая на форуме Ассоциации прифронтовых городов и громад в Харькове 5 февраля. — Они говорят: нам не нужны льготы по налогам и все остальное. Дайте нам: безопасность, конечно, – это на первом месте. Второе: обеспечьте нам страхование и возмещение в случае повреждения имущества в связи с войной. И конечно, это дешевые финансы, кредиты — возможно, не под 0%, но такие, которые будут отличаться, при всем уважении, от Киевщины, Ивано-Франковщины, Львовщины и Закарпатья».

Начальник ХОВА отметил: Харьковская область потеряла большое количество бизнеса. Выехало порядка трети предприятий региона — 100 тысяч субъектов хозяйствования.

«Конечно, мы должны создавать условия для развития здесь непосредственно», — подчеркнул Синегубов.