Свершилось: бизнесу Харьковщины дадут деньги на восстановление, но есть нюансы

Предприниматели Харьковщины, чье имущество (здания, оборудование) было повреждено или разрушено в результате войны, готовятся подавать документы на получение компенсации. Ведь возможность, о которой бизнес просил едва ли не с самого начала полномасштабной агрессии РФ, наконец появилась. Официально подавать заявки можно с 1 января 2026 года, но пока харьковчане еще этого не делали.

Как пояснил МГ «Объектив» президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак, программа появилась, но ее финансирование позволит охватить ограниченное количество бизнесов. Максимальная сумма, которую может получить один субъект хозяйствования, — 10 миллионов гривен.

«На этот год государством выделен 1 миллиард гривен, который будет выплачен компаниям, понесшим убытки. Но эта сумма не может быть больше 10 миллионов гривен. То есть 100 компаний в этом году смогут получить такую компенсацию. Если у вас были убытки, например, условно 1 миллион долларов, то вам компенсируют только четвертую часть этой суммы. Неполное решение для бизнеса, который понес убытки. Но хотя бы что-то. Поэтому мы будем работать в направлении увеличения этой суммы, увеличения в целом бюджета на компенсацию этих потерь, а также в направлении компенсации потерь бизнесов за счет страны-агрессора, конкретно активов российских компаний, которые находятся в странах Европы, Америки или в других странах», — отметил Чумак.

Постановление № 1541, регулирующее предоставление частичной компенсации стоимости имущества субъектов хозяйствования, уничтоженного или поврежденного в результате агрессии РФ, Кабмин принял 28 ноября 2025 года. Программа является частью кампании «Сделано в Украине», а администрирует ее Экспортно-кредитное агентство (ЭКА). Компенсации обещают бизнесу на территориях повышенного риска — в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях (за исключением оккупированных территорий). Для участия в программе необходимо уплатить единовременный взнос в размере 0,5% от вероятной суммы ущерба, заявленного к компенсации. Программа распространяется на имущество, которое было повреждено или уничтожено после 1 числа месяца, следующего за датой вступления в силу постановления Кабмина № 1541 от 28 ноября 2025 года.

«Предварительные консультации, которые мы проводили, говорят о том, что это могут быть компании, получившие повреждения в предыдущих периодах. Для этого нужно подготовить соответствующий пакет документов, который есть на сайте Министерства экономики. По прифронтовым территориям, конкретно по Харьковской области, в этом направлении будет работать Экспортно-кредитное агентство (ЭКА). Мы сейчас ведем с ними коммуникации, чтобы этот инструмент был предоставлен с разъяснениями для того, чтобы его запустить в Харьковской области», — рассказал президент Ассоциации частных работодателей.

Чумак проинформировал, что в программе планируют участвовать предприятия, которые ранее готовили заявки на получение гранта на производство перерабатывающей промышленности, максимальная помощь на обновление поврежденного оборудования в рамках которого составляет 16 миллионов гривен. Среди них — ООО «Харьков Химпром» в поселке Васищево, которое подверглось разрушениям в результате атаки «Шахедов» в ночь на 28 мая 2025 года.

Президент Ассоциации частных работодателей также пояснил: до 10 миллионов гривен компенсации могут получить лишь владельцы коммерческих активов.

«Если вы, например, арендовали помещение у кого-то и произошло уничтожение, то это помещение может быть компенсировано именно владельцу, а не тому, кто был арендатором. И очень важный вопрос, если это была частная собственность в виде жилой квартиры, то она не подпадает под этот инструмент. То есть владелец квартиры может обращаться по «єВідновленню» и там получить компенсацию», — добавил Чумак.

Согласно данным платформы Rise Together, в целом в Харьковской области в результате российской агрессии пострадало до тысячи предприятий.