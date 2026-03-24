Лишь одно предприятие Харьковщины получило грант до 16 млн на восстановление

Одно предприятие в Харьковской области получило грант до 16 миллионов гривен на восстановление поврежденного в результате обстрелов оборудования с момента появления такой возможности (лето 2025 года). Это было в минувшем году. Сейчас консультируется по поводу участия в этой программе еще одно предприятие, рассказал МГ «Объектив» руководитель Областного центра занятости Денис Олейник.

«К нам ранее обратилось только одно предприятие, которое потеряло непосредственно оборудование. Все было прозрачно, четко. Они обратились к нам, в Государственный центр занятости, в Министерство экономики и получили этот грант», — рассказал Олейник, уточнив, что речь идет о предприятии из Харькова.



Сейчас хочет получить средства еще одно предприятие из Харькова, по которому прилетело недавно.

«У него также произошла такая ситуация, «прилет», и будем как раз помогать им, консультировать в плане получения гранта на восстановление», — отметил Олейник.

Он уточнил, что грант в размере до 16 миллионов гривен предоставляется исключительно на восстановление оборудования, утраченного в результате вооруженной агрессии РФ. Потери, связанные со зданиями или территориями, эта программа не покрывает.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», с 1 января 2026 года появилась еще одна возможность, о которой бизнес Харьковщины просил едва ли не с самого начала полномасштабной агрессии РФ. Предприниматели, чье имущество (здания, оборудование) было повреждено или разрушено в результате войны, теперь могут получить компенсацию — до 10 миллионов гривен. Президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак объяснял, что программа появилась, но ее финансирование позволит охватить ограниченное количество бизнесов.

Олейник уточнил, что эту программу реализует Харьковская областная военная администрация.

Узнать о всех имеющихся программах поддержки бизнеса можно в одном из офисов «Сделано в Украине». Там, в частности, предпринимателей консультируют по грантам на государственном и местном уровнях.