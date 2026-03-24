Live

Лишь одно предприятие Харьковщины получило грант до 16 млн на восстановление

Оригинально 22:02   24.03.2026
Елена Нагорная
Фото иллюстративное

Одно предприятие в Харьковской области получило грант до 16 миллионов гривен на восстановление поврежденного в результате обстрелов оборудования с момента появления такой возможности (лето 2025 года). Это было в минувшем году. Сейчас консультируется по поводу участия в этой программе еще одно предприятие, рассказал МГ «Объектив» руководитель Областного центра занятости Денис Олейник.

«К нам ранее обратилось только одно предприятие, которое потеряло непосредственно оборудование. Все было прозрачно, четко. Они обратились к нам, в Государственный центр занятости, в Министерство экономики и получили этот грант», — рассказал Олейник, уточнив, что речь идет о предприятии из Харькова.

Сейчас хочет получить средства еще одно предприятие из Харькова, по которому прилетело недавно.

«У него также произошла такая ситуация, «прилет», и будем как раз помогать им, консультировать в плане получения гранта на восстановление», — отметил Олейник.

Он уточнил, что грант в размере до 16 миллионов гривен предоставляется исключительно на восстановление оборудования, утраченного в результате вооруженной агрессии РФ. Потери, связанные со зданиями или территориями, эта программа не покрывает.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», с 1 января 2026 года появилась еще одна возможность, о которой бизнес Харьковщины просил едва ли не с самого начала полномасштабной агрессии РФ. Предприниматели, чье имущество (здания, оборудование) было повреждено или разрушено в результате войны, теперь могут получить компенсацию — до 10 миллионов гривен. Президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак объяснял, что программа появилась, но ее финансирование позволит охватить ограниченное количество бизнесов.

Олейник уточнил, что эту программу реализует Харьковская областная военная администрация.

Узнать о всех имеющихся программах поддержки бизнеса можно в одном из офисов «Сделано в Украине». Там, в частности, предпринимателей консультируют по грантам на государственном и местном уровнях.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Лишь одно предприятие Харьковщины получило грант до 16 млн на восстановление», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
