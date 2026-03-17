Гранты до 16 млн: кто из харьковчан может получить деньги на бизнес в 2026-м

С 1 января в Украине обновили условия программы «Собственное дело», увеличив суммы ряда микрогрантов для предпринимателей. В Харьковской области с начала года подали 62 заявки на получение средств, планируется создание 101 рабочего места, рассказал на брифинге руководитель Областного центра занятости Денис Олейник.

«Интересно то, что предприниматели больше берут на создание новых бизнесов, чем развивают существующие. Эта тенденция немного изменилась в 2026 году в сравнении с 2025-м. Чаще это сфера обслуживания. Это и кофейни, много магазинов, станций технического обслуживания и производство. И текстильного, и пищевого направления», — отметил он.

С 1 января увеличили размеры следующих грантов:

до 100 тысяч гривен — на старт собственного дела без наемных работников (ранее было 75 тысяч)

до 200 тысяч гривен — для молодежи в возрасте 18–25 лет без обязательного условия создания рабочих мест

до 300 тысяч гривен — при условии создания одного рабочего места

до 500 тысяч гривен — при условии создания не менее двух рабочих мест

До 1 миллиона гривен могут получить предприниматели в сферах креативных индустрий и дошкольного образования при условии создания четырех рабочих мест и софинансирования 30/70 (30% оплачивает предприниматель, 70% — Центр занятости).

«У нас есть успешные примеры. Уже в этом году у нас была заявка, мы ее поддержали. К нам обратилась компания, у них есть арендованное помещение, в котором есть укрытие. Они взяли грант на закупку оборудования для детей. Там интерактивные доски, песочницы, мебель и прочее», — рассказал Олейник о гранте на дошкольное образование.

Расширено также направление для ветеранов. Размер такого гранта — до 1 миллиона гривен.

«С 1 января расширен круг возможных получателей грантов. Если раньше это был супруг, муж или жена, то сегодня могут получать родители или совершеннолетние дети ветерана войны», — пояснил Олейник.

Продолжают действовать гранты для перерабатывающей промышленности (до 8 миллионов гривен) и на восстановление поврежденного в результате войны оборудования (до 16 миллионов гривен). Государство может покрыть до 80% стоимости проекта при условии создания не менее пяти рабочих мест.

Также до 31 мая 2026 года продлена программа энергоподдержки для малого и среднего бизнеса, размер помощи составляет от 7,5 до 15 тысяч гривен.

Предприниматели имеют возможность получить грант повторно, если выполнены условия первого договора: это рабочие места в течение 24 месяцев и полное погашение гранта за счет налогов, подтвердил Олейник.

В Харьковской области программа «Собственное дело» стартовала в апреле 2023 года. С тех пор поддержку в создании или развитии бизнеса получили 1703 заявителя. Они получили почти 680 миллионов гривен. В результате реализации программы в регионе было создано более 2170 рабочих мест, уплачено более 253 миллионов гривен налогов.