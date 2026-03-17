Гранти до 16 млн: хто з харків’ян може отримати кошти на бізнес у 2026-му

З 1 січня в Україні оновили умови програми «Власна справа», збільшивши суми низки мікрогрантів для підприємців. На Харківщині з початку року подали 62 заявки на отримання коштів, планується створення 101 робочого місця, розповів на брифінгу керівник Обласного центру зайнятості Денис Олійник.

“Цікаве те, що підприємці більше беруть на створення нових бізнесів, ніж розвивають існуючі. Ця тенденція трошки змінилась у 2026 році порівняно з 2025-м. Частіше це сфера обслуговування. Це кав’ярні, багато магазинів, станцій технічного обслуговування і виробництво. І текстильного, і харчового напряму”, — зазначив він.

З 1 січня збільшили розміри наступних грантів:

до 100 тисяч гривень – на старт власної справи без найманих працівників (раніше було 75 тисяч)

до 200 тисяч гривень — для молоді віком 18–25 років без обов’язкової умови створення робочих місць

до 300 тисяч гривень – за умови створення одного робочого місця

до 500 тисяч гривень – за умови створення не менше двох робочих місць

До 1 мільйона гривень можуть отримати підприємці у сферах креативних індустрій та дошкільної освіти за умови створення чотирьох робочих місць та співфінансування 30/70 (30% сплачує підприємець, 70% – Центр зайнятості).

“У нас є успішні приклади. У цьому році у нас була заявка, ми підтримали її. До нас звернулася компанія, в них є приміщення орендоване, в якому є укриття. Вони взяли грант для закупівлі обладнання для діточок. Там інтерактивні дошки, пісочниці, меблі та інше”, – розповів Олійник про грант на дошкільну освіту.

Розширено також ветеранський напрям. Розмір такого гранту — до 1 мільйона гривень.

“З 1 січня розширено коло можливих грантоотримувачів. Якщо раніше це був другий з подружжя, чоловік або дружина, то на сьогодні можуть отримувати батьки або повнолітні діти ветерана війни”, — пояснив Олійник.

Продовжують діяти гранти для переробної промисловості (до 8 мільйонів гривень) та на відновлення пошкодженого внаслідок війни обладнання (до 16 мільйонів гривень). Держава може покрити до 80% вартості проєкту за умови створення щонайменше п’яти робочих місць.

Також до 31 травня продовжено програму енергопідтримки для малого та середнього бізнесу, розмір допомоги складає від 7,5 до 15 тисяч гривень.

Підприємці мають можливість отримати грант повторно, якщо виконані умови першого договору: це робочі місця протягом 24 місяців і повне закриття податками гранту, підтвердив Олійник.

На Харківщині програма «Власна справа» стартувала у квітні 2023 року. З тих пір підтримку у створенні або розвитку бізнесу отримали 1703 заявники. Загалом – майже 680 мільйонів гривень. У результаті реалізації програми у регіоні було створено понад 2170 робочих місць, сплачено понад 253 мільйони гривень податків.