Сьогодні 15 червня 2026: яке свято та день в історії

15 червня – День захисту людей похилого віку. У цей день 2007 року відбувся прем’єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу “Лис Микита”. У 1991-му у фінальну фазу вийшло виверження вулкана Пінатубо на Філіппінах — одне з найпотужніших у ХХ столітті. У 1924-му ФБР очолив Едгар Гувер. У 1844 році Чарльз Гуд’їр запатентував метод вулканізації каучуку. У 1775-му російські війська зруйнували Запорізьку Січ. У 1215-му в Англії затвердили Велику хартію вольностей.

Свята та пам’ятні дати 15 червня

У світі – День захисту людей похилого віку.

Також сьогодні: День сили посмішки, День фотографії природи, Всесвітній день пожертвувань, Всесвітній день вітру.

15 червня в історії

15 червня 1215 року англійський король Іоанн Безземельний затвердив історичний документ – Велику Хартію Вольностей. Докладніше.

15 червня 1775 року російські війська за наказом Катерини II зруйнували Запорізьку Січ. Докладніше.

15 червня 1844 року Чарльз Гуд’їр запатентував метод вулканізації – перетворення сирого каучуку на гуму шляхом нагрівання із сіркою. Докладніше.

15 червня 1924 року Едгар Гувер очолив Бюро розслідувань США (яке 1935-го отримає назву ФБР). Докладніше.

15 червня 1991 року у фінальну фазу вийшло виверження вулкана Пінатубо на Філіппінах — одне з найпотужніших у XX столітті.

Сейсмічну активність тут фіксували ще з квітня, а перший вибух стався 12 червня. Наступні вибухи ставали лише сильнішими. 15 червня висота стовпа з розпечених газів і вулканічного попелу, що піднявся над вулканом, сягнула 34 км. Хмара попелу та вулканічних викидів поширилася далеко за межі Філіппін і досягла сусідніх країн Південно-Східної Азії. Вибухи тривали до 17 червня, поступово стихаючи. У результаті утворився кратер діаметром 2,5 км. Згодом там виникло озеро із дощовим живленням. А наслідки виверження відчувалися по всьому світу – в атмосферу потрапила величезна кількість діоксиду сірки, з якого утворився шар аерозолів. Протягом кількох років середня температура на Землі знизилася на 0,4–0,6 °C.

Катастрофічності подіям додав тайфун Yunya, який проходив над Філіппінами саме в дні найпотужнішого виверження. Вулканічний попіл змішався зі зливами та перетворився на важку мокру масу. Вона осідала на дахах будинків, які часто не витримували її ваги. Саме обвалення дахів стало основною причиною загибелі людей під час цього виверження. Загинули понад 840 осіб, ще тисячі людей отримали поранення або втратили житло. Після цих подій вивержень Пінатубо більше не було, хоча вулкан і далі вважається активним, а в його районі періодично фіксують підземні поштовхи.

15 червня 2007 року відбувся прем’єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу “Ліс Микита”. Докладніше.

Церковне свято

15 червня християни вшановують пам’ять пророка Амоса. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 15 червня погана погода, то літо буде спекотним, а осінь теплою.

Якщо вранці багато роси на траві, то влітку буде хороший урожай.

Сни на 15 червня – віщі.

Що не можна робити 15 червня

Не можна наодинці ходити до лісу або купатися у водоймах.

Не можна відмовляти в милостині.