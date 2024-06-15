Сьогодні 15 червня: яке свято та день в історії

15 червня 1215 року в Англії затвердили Велику хартію вольностей. У 1775-му російські війська зруйнували Запорізьку Січ. У 1844 році Чарльз Гуд’їр запатентував метод вулканізації каучуку. У 1924-му ФБР очолив Едгар Гувер.

Свята та пам’ятні дати 15 червня

15 червня у світі – День захисту людей похилого віку.

Також відзначають: Всесвітній день вітру, Всесвітній день пожертвувань, День фотографії природи, Міжнародний день серфінгу (третя субота червня), Всесвітній день жонглювання (відзначають у суботу, яка найближча до 17 червня).

15 червня в історії

15 червня 1215 року англійський король Іоанн Безземельний затвердив історичний документ – Велику Хартію Вольностей. Детальніше.

15 червня 1775 року російські війська за наказом Катерини II зруйнували Запорізьку Січ. Детальніше.

15 червня 1844 року Чарльз Гуд’їр запатентував метод вулканізації – перетворення сирого каучуку на гуму шляхом нагрівання із сіркою. Сирий каучук не має властивостей гуми: у нього низька міцність, він липкий, а на морозі – твердий і ламкий. Після вулканізації отриману гуму можна використовувати у виробництві та побуті.

15 червня 1924 року Едгар Гувер очолив Бюро розслідувань США (яке 1935-го отримає назву ФБР). Детальніше.

Церковне свято

15 червня християни вшановують пам’ять пророка Амоса. Він – третій із 12 малих пророків. Жив у VIII столітті до нашої ери. Був обраний Богом на пророче служіння і посланий в Ізраїльське царство для викриття нечестивого царя Єровоама та ізраїльтян, які відступили від Бога. Пророк передбачав їм великі лиха, яких мало зазнати Ізраїльське царство та язичницькі народи, що його оточують, за свою безбожність. За свої викриття пророк Амос неодноразово переносив побої та вигнання. Але повертався та продовжував закликати ізраїльтян до покаяння. Особливо ненавидів пророка жрець ідольського капища Амасія. Пророк передбачив йому і всьому його дому швидку смерть і за це зазнав побиття. Син Амасії Озія вдарив святого по голові палицею і тяжко поранив. Пророк Амос, ледве живий, досяг свого рідного селища і там помер близько 783 року до н.е.

Народні прикмети

Якщо 15 червня погана погода, то літо буде спекотним, а осінь теплою.

Якщо вранці багато роси на траві, то влітку буде хороший урожай.

Сни на 15 червня – віщі.

Що не можна робити 15 червня

Не можна наодинці ходити до лісу або купатися у водоймах.

Не можна відмовляти в милостині.