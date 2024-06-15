Сегодня 15 июня: какой праздник и день в истории
15 июня 1215 года в Англии утвердили Великую хартию вольностей. В 1775-м российские войска разрушили Запорожскую Сечь. В 1844-м году Чарльз Гудиер запатентовал метод вулканизации каучука. В 1924-м ФБР возглавил Эдгар Гувер.
Праздники и памятные даты 15 июня
15 июня в мире — День защиты пожилых людей.
Также отмечают: Всемирный день ветра, Всемирный день пожертвований, День фотографии природы, Международный день серфинга (третья суббота июня), Всемирный день жонглирования (отмечают в субботу, которая ближе к 17 июня).
15 июня в истории
15 июня 1215 года английский король Иоанн Безземельный утвердил исторический документ – Великую хартию вольностей. Подробнее.
15 июня 1775 года российские войска по приказу Екатерины II разрушили Запорожскую Сечь. Подробнее.
15 июня 1844 года Чарльз Гудиер запатентовал метод вулканизации – превращения сырого каучука в резину путем нагревания с серой. Сырой каучук не обладает свойствами резины: у него низкая прочность, он липкий, а на морозе – твердый и ломкий. После вулканизации полученную резину можно использовать в производстве и быту.
15 июня 1924 года Эдгар Гувер возглавил Бюро расследований США (которое в 1935-м получит название ФБР).
Церковный праздник
15 июня христиане чтят память пророка Амоса. Он – третий из 12 малых пророков. Жил в VIII веке до н.э. Был избран Богом на пророческое служение и послан в Израильское царство для разоблачения нечестивого царя Иеровоама и отступивших от Бога израильтян. Пророк предсказывал им великие бедствия, которые должны были испытать Израильское царство и окружающие его языческие народы за свое безбожие. За разоблачения пророк Амос неоднократно переносил побои и изгнания. Но возвращался и продолжал призывать израильтян к покаянию. Особенно ненавидел пророка жрец идольского капища Амасия. Пророк предсказал ему и всему его дому скорую смерть и за это был жестоко избит. Сын Амассии Озия ударил святого по голове палкой и тяжело ранил. Пророк Амос, едва живой, достиг своего родного селения и там умер около 783 года до н.э.
Народные приметы
Если 15 июня ненастная погода, то лето будет жарким, а осень теплой.
Если утром много росы на траве, то летом будет хороший урожай.
Сны на 15 июня – вещие.
Что нельзя делать 15 июня
Нельзя в одиночку ходить в лес или купаться в водоемах.
Нельзя отказывать в подаянии.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 июня 1215 года в Англии утвердили Великую хартию вольностей. В 1775-м российские войска разрушили Запорожскую Сечь".