Сегодня 15 июня: какой праздник и день в истории

15 июня 1215 года в Англии утвердили Великую хартию вольностей. В 1775-м российские войска разрушили Запорожскую Сечь. В 1844-м году Чарльз Гудиер запатентовал метод вулканизации каучука. В 1924-м ФБР возглавил Эдгар Гувер.

Праздники и памятные даты 15 июня

15 июня в мире — День защиты пожилых людей.

Также отмечают: Всемирный день ветра, Всемирный день пожертвований, День фотографии природы, Международный день серфинга (третья суббота июня), Всемирный день жонглирования (отмечают в субботу, которая ближе к 17 июня).

15 июня в истории

15 июня 1215 года английский король Иоанн Безземельный утвердил исторический документ – Великую хартию вольностей. Подробнее.

15 июня 1775 года российские войска по приказу Екатерины II разрушили Запорожскую Сечь. Подробнее.

15 июня 1844 года Чарльз Гудиер запатентовал метод вулканизации – превращения сырого каучука в резину путем нагревания с серой. Сырой каучук не обладает свойствами резины: у него низкая прочность, он липкий, а на морозе – твердый и ломкий. После вулканизации полученную резину можно использовать в производстве и быту.

15 июня 1924 года Эдгар Гувер возглавил Бюро расследований США (которое в 1935-м получит название ФБР).

Церковный праздник

15 июня христиане чтят память пророка Амоса. Он – третий из 12 малых пророков. Жил в VIII веке до н.э. Был избран Богом на пророческое служение и послан в Израильское царство для разоблачения нечестивого царя Иеровоама и отступивших от Бога израильтян. Пророк предсказывал им великие бедствия, которые должны были испытать Израильское царство и окружающие его языческие народы за свое безбожие. За разоблачения пророк Амос неоднократно переносил побои и изгнания. Но возвращался и продолжал призывать израильтян к покаянию. Особенно ненавидел пророка жрец идольского капища Амасия. Пророк предсказал ему и всему его дому скорую смерть и за это был жестоко избит. Сын Амассии Озия ударил святого по голове палкой и тяжело ранил. Пророк Амос, едва живой, достиг своего родного селения и там умер около 783 года до н.э.

Народные приметы

Если 15 июня ненастная погода, то лето будет жарким, а осень теплой.

Если утром много росы на траве, то летом будет хороший урожай.

Сны на 15 июня – вещие.

Что нельзя делать 15 июня

Нельзя в одиночку ходить в лес или купаться в водоемах.

Нельзя отказывать в подаянии.