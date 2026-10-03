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Враг ударил по Харькову вечером 3 октября

Происшествия 19:20   03.10.2026
Виктория Яковенко
Враг ударил по Харькову вечером 3 октября

В Харькове около 19:00 зафиксировали «прилет».

Дополнено в 19:20. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что вражеский удар в Шевченковском районе был зафиксирован на открытой территории. Без повреждений и пострадавших.

19:07. Попадание – по АЗС в Шевченковском районе. Последствия уточняются, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Информация о пострадавших пока не поступала, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, сегодня, 3 октября, около 09:00 оккупанты FPV-дроном атаковали автомобиль Renault на автодороге Золочев-Дергачи вблизи села Маслии. В результате удара погиб 66-летний житель поселка Золочев. Автомобиль уничтожен, сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2026 в 19:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 19:00 зафиксировали «прилет».".