Враг ударил по Харькову вечером 3 октября

В Харькове около 19:00 зафиксировали «прилет».

Дополнено в 19:20. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что вражеский удар в Шевченковском районе был зафиксирован на открытой территории. Без повреждений и пострадавших.

19:07. Попадание – по АЗС в Шевченковском районе. Последствия уточняются, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Информация о пострадавших пока не поступала, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, сегодня, 3 октября, около 09:00 оккупанты FPV-дроном атаковали автомобиль Renault на автодороге Золочев-Дергачи вблизи села Маслии. В результате удара погиб 66-летний житель поселка Золочев. Автомобиль уничтожен, сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.