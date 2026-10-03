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Собака упала в люк в Харькове: животное спасли коммунальщики

Общество 19:01   03.10.2026
Виктория Яковенко
Собака упала в люк в Харькове: животное спасли коммунальщики Фото: КП «Центр обращения с животными»

В Харькове спасли собаку, которая упала в люк.

В КП «Центр обращения с животными» сообщили, что накануне, 2 октября, во время уборки улиц коммунальщики заметили собаку, которая упала в люк и не могла самостоятельно выбраться.

В КП сразу обратилась администрация Холодногорского района. Специалисты предприятия оперативно прибыли на место, достали испуганное животное из люка и привезли в приют.

«К счастью, эта история завершилась хорошо! После ветеринарного осмотра выяснилось, что собака здорова, признаков истощения нет, а само происшествие обошлось только стрессом. Пока собака находится в безопасности под наблюдением работников нашего приюта», — рассказали в КП.

Напомним, военнослужащие бригады «Ахиллес» спасли кошку с котятами из горящего блиндажа и привезли животных в приют в Харькове.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2026 в 19:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасли собаку, которая упала в люк.".