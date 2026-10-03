Ночью – заморозки, днем ​​до +18: прогноз погоды на 4 октября на Харьковщине

В воскресенье, 4 октября, в Харькове и области осадков не прогнозируют. Ночью на поверхности грунта заморозки 0 – 3°.

В Харькове ночью термометры будут показывать 4-6 градусов, днем ​​- 14-16, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 2–7 градусов, днем ​​– 13–18.

Напомним, лето в Харькове задержалось на 12 дней. В сентябре на территории Харьковской области преобладала теплая погода с достаточным количеством осадков на большей части области. Переход к осеннему температурному режиму произошел в период 22-24 числа.

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