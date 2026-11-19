Прогноз погоды на пятницу, 20 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Синоптики предупреждают о сильном ветре и ливне.

В Харьковской области в течение суток сохранится облачная погода ☁️. Ночью существенных осадков не ожидается. А вот днем обещают сильный дождь 🌧. Ночью и утром туман 🌫 с видимостью 200–500 м.

Ветер прогнозируют южный ⬆️ ночью 5 – 10 м/с; днем 7 – 12 м/с, порывы 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3 до 8° тепла, днём — от 7 до 12° тепла.

В Харькове ночью также без существенных осадков, а днем – сильный дождь 🌧. Ночью и утром ожидается туман 🌫, видимость составит 200 – 500м.

Ветер ожидается южный ⬆️ ночью 5 – 10 м/с; днем 7 – 12 м/с, порывы 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 5–7° тепла, днём столбик термометра поднимется до 9 –11° тепла.

Напомним, в субботу, 21 ноября, с 9:00 до 17:00 будут обесточены потребители части Индустриального района Харькова. Причина – проведение ремонтных работ.