Пятерых молодых рыже-серых кенгуру — двух самцов и трех самок — поселили в павильоне «Гондвана» в Харьковском зоопарке. Животные вернулись в учреждение впервые после начала реконструкции в 2016 году. Пополнить коллекцию удалось благодаря меценатам в рамках программы «Друзья зоопарка».

«Реконструкция у нас началась десять лет назад, осенью 2016 года. И вот с тех пор кенгуру у нас нельзя было увидеть, а теперь снова можно», — говорит заведующий культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка Евгений Киося.

<br />

В Харьков привезли рыже-серых кенгуру — двоих самцов и трех самок. Интересно, что этот вид давно освоил не только Австралию.

«Это единственный из примерно 60 видов кенгуру, который заселил Европу. Некоторые люди держали их у себя или держали их в зоопарках, и некоторые из них сбегали, и теперь в Великобритании, во Франции, в Германии эти кенгуру просто живут в дикой природе», — рассказывает Киося.

Меню у новоселов — максимально приближенное к природному.

«Они питаются в природе преимущественно травой, листьями, также добавляя туда какие-то корни, фрукты, ягоды, когда это нужно», — говорит заведующий отделом.

Увидеть кенгуру можно в павильоне «Гондвана». Здесь живут животные из Южной Америки, Африки, острова Мадагаскар, а теперь и из Австралии. Сумчатых заселили в вольер, где раньше хозяйничали капибары.

«Сегодня решили с детьми после школы зайти в зоопарк. И сегодня впервые увидеть кенгуру. Очень довольны. Дети сразу пошли смотреть на них, какие они. Очень хочется, чтобы они попрыгали», — делится впечатлениями посетительница Наталья.

В Харьков кенгуру переехали из экопарка Ковалевка на Полтавщине. Зачем перевозить животных из тылового региона — Киося объясняет так: «Я не думаю, что в Украине есть абсолютно безопасные места. Ну и у нас в Харьковском зоопарке, с одной стороны, мы стараемся не завозить много животных, чтобы в случае чего их можно было спрятать или эвакуировать. Но с другой стороны, то, что у нас предусмотрено нашим планом, мы стараемся все-таки иметь».

Пополнили коллекцию благодаря меценатам. Эти кенгуру стали первыми участниками программы «Друзья зоопарка».

«Их не успели завезти в зоопарк, когда он открылся после реконструкции в 2021 году. И вот наконец благодаря компании «WhiteBIT» и Владимиру Носову у нас в зоопарке снова есть кенгуру. Люди могут предложить нам свою финансовую помощь, а уже какие конкретно животные — это все-таки решает сам зоопарк, потому что у нас есть определенные вольеры, которые подходят для каких-то конкретных животных. Есть план зоопарка, и важно понимать, что в зоопарке должен быть такой вид животных, который есть не только у нас, для того чтобы в перспективе мы как зоопарк могли обменивать животных и так поддерживать жизнеспособные популяции в зоопарке», — объясняет Киося.

Биологи надеются, что кенгуру дадут потомство. Ведь до реконструкции эти животные здесь успешно размножались.

«У них очень короткая беременность, вот у этого вида она длится меньше месяца. И у них рождается крошечный-крошечный детеныш, которого можно положить просто на кончик пальца. Дальше этот крошечный детеныш забирается в сумку материнскую и начинает сосать молоко. Проходит после этого еще недели, а может и месяц даже проходит, и больше, и тогда, когда начинает только детеныш выглядывать из сумки, уже достаточно большим, вот тогда начинают его видеть», — отмечает ученый.

Появление следующих животных в зоопарке пока не анонсируют. Специалисты будут искать птиц для большого крытого авиария и постепенно — замену тем зверям, которые доживают свой век. В перспективе учреждение планирует расширить группу пингвинов, поскольку трем самкам нужна компания.

«С белыми медведями ситуация усложняется тем, что, помимо того, что их вольеры действительно не готовы, есть проблемы с самими белыми медведями. Потому что сейчас белых медведей уже из природы не берут, а берут тех, которые рождены в других зоопарках. Рождаются белые медведи не так часто. И значительная часть популяции белых медведей проживает в зоопарках страны, из которой мы никаких животных сейчас брать не будем. Из другого места, возможно, их проблематично будет завезти», — рассказывает Киося.

Сейчас зоопарк готовится к зиме. Теплолюбивых жителей уже перевели в отапливаемые помещения, а на случай перебоев со светом есть генераторы. Киося говорит, что зимой животные чаще идут на контакт с посетителями.

«Когда в зоопарке меньше людей, то иногда это даже интереснее. Некоторые животные начинают интересоваться и подходят. Потому что для них это тогда обогащение среды», — подытоживает ученый.