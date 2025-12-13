Под Харьковом появится «Австралия»: кто там будет жить

Харьковский экопарк анонсировал открытие новой большой локации под названием «Австралия». Сейчас идут работы над ее созданием.

«Сейчас мы активно работаем над открытием в экопарке большой локации «Австралия» с кенгуру и другими экзотическими жителями этого уникального континента. И огромную помощь нам оказывают наши давние израильские партнеры – в первую очередь это Иерусалимский Библейский зоопарк и зоологический центр «Ramat Gan Safari», с которыми у нас подписаны соглашения о сотрудничестве», — проинформировала пресс-служба экопарка.

Сотрудники отметили, что помощь в восстановлении харьковчанам оказывают партнеры буквально со всего мира: из Америки, Европы, Азии и Африки.

Читайте также: Как львенок и маленький ягуар увидели первый в своей жизни снег под Харьковом

Дополнительные детали о будущей локации пока не раскрывают. Отметим, что в Австралии живет около 200 тысяч различных видов животных. Причем большинство — уникальные, таких нет ни на одном другом континенте. Среди австралийских «знаменитостей» — сумчатые (не только кенгуру, но и, например, коала и тасманийский дьявол), вомбаты и единственные в своем роде утконос и ехидна. Кроме того, фауна Австралии известна большим количеством ядовитых змей, варанов и других пресмыкающихся.