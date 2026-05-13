Взрывы в Харькове: Терехов сообщает о «прилетах» в двух районах
Взрывы гремят в Харькове с 22:25 13 мая.
Дополнено в 22:40. Поступила информация о падении дрона в гаражном кооперативе в Основянском районе.
22:34. «Зафиксирован удар по Новобаварскому району. Последствия уточняются», — написал Терехов в своем Telegram-канале.
Также зафиксирован удар по Основянскому району.
По Основянскому и Новобаварскому районах нанесли удары беспилотниками.
На месте работают соответствующие службы.
Как сообщала МГ «Объектив», массированный налет российских дронов на Украину происходил в течение всего дня 13 мая. Под атакой преимущественно были западные регионы. Пролет «Шахеда» сняли отдыхающие в Буковеле. Долетело даже до Закарпатья. Опасность не миновала. Главное управление разведки предупредило: в дальнейшем РФ планирует применить значительное количество крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистику. По данным ГУР, целями станут объекты критической инфраструктуры крупных городов, а также предприятия ВПК и здания органов государственной власти. Всех призывают реагировать на тревоги.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Игорь Терехов, новости Харькова;
Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 22:40;