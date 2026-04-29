Еще серия взрывов в Харькове — «прилеты» у домов и гипермаркета, пострадавший
Около полуночи 29 апреля Харьков атаковали российские беспилотники. В городе прогремела серия взрывов. В Основянском районе в результате «прилета» повреждено остекление гипермаркета, авто и два автобуса. В Немышлянском районе дрон влетел в дерево — повреждено около десяти частных домов и пострадал человек. В Слободском районе вылетели окна в многоквартирных домах рядом с местом «прилета».
Дополнено в 00:50. В Основянском районе повреждено остекление гипермаркета, автомобиль и два автобуса. На данный момент пострадавших нет.
В Немышлянском районе в результате попадания дрона в дерево повреждено около десяти частных домов.
Дополнено в 00:44. В результате попадания в Немышлянском районе пострадал один человек.
Дополнено в 00:26. Еще одно попадание БпЛА — в Немышлянском районе, проинформировал городской голова Игорь Терехов.
Дополнено в 00:23. В результате вражеского удара в Основянском районе начался пожар на парковке гипермаркета, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 00:20. «Еще одно попадание произошло в Слободском районе – в многоквартирных домах, расположенных рядом с местом «прилета», выбиты окна. Пока без пострадавших. Детали выясняем», — дополнил Терехов.
Дополнено в 00:13. О «прилете» в Основянском районе сообщил мэр.
00:08. О группе БпЛА на Харьковщине ранее предупредили Воздушные силы ВСУ.
Мониторинговые каналы информировали о том, что над городом фиксируют не менее четырех ударных беспилотников.
Атака беспилотников на Харьков началась еще вечером. Около 22 часов мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» БпЛА по объекту инфраструктуры в Немышлянском районе. Около 23:20 стало известно, что беспилотник попал по еще одному инфраструктурному объекту — в Основянском районе. Там возник пожар. В обоих случаях о пострадавших не сообщалось.
• Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 00:50;