Еще серия взрывов в Харькове — «прилеты» у домов и гипермаркета, пострадавший

Происшествия 00:50   29.04.2026
Фото: Anton Petrus

Около полуночи 29 апреля Харьков атаковали российские беспилотники. В городе прогремела серия взрывов. В Основянском районе в результате «прилета» повреждено остекление гипермаркета, авто и два автобуса. В Немышлянском районе дрон влетел в дерево — повреждено около десяти частных домов и пострадал человек. В Слободском районе вылетели окна в многоквартирных домах рядом с местом «прилета».

Дополнено в 00:50. В Основянском районе повреждено остекление гипермаркета, автомобиль и два автобуса. На данный момент пострадавших нет.

В Немышлянском районе в результате попадания дрона в дерево повреждено около десяти частных домов.

Дополнено в 00:44. В результате попадания в Немышлянском районе пострадал один человек.

Дополнено в 00:26. Еще одно попадание БпЛА — в Немышлянском районе, проинформировал городской голова Игорь Терехов.

Дополнено в 00:23. В результате вражеского удара в Основянском районе начался пожар на парковке гипермаркета, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 00:20. «Еще одно попадание произошло в Слободском районе – в многоквартирных домах, расположенных рядом с местом «прилета», выбиты окна. Пока без пострадавших. Детали выясняем», — дополнил Терехов.

Дополнено в 00:13. О «прилете» в Основянском районе сообщил мэр.

00:08. О группе БпЛА на Харьковщине ранее предупредили Воздушные силы ВСУ.

Мониторинговые каналы информировали о том, что над городом фиксируют не менее четырех ударных беспилотников.

Атака беспилотников на Харьков началась еще вечером. Около 22 часов мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» БпЛА по объекту инфраструктуры в Немышлянском районе. Около 23:20 стало известно, что беспилотник попал по еще одному инфраструктурному объекту — в Основянском районе. Там возник пожар. В обоих случаях о пострадавших не сообщалось.

Читайте также: Погибшие в Чугуеве и взорвавший гранату в Харькове — итоги 28 апреля

В Харькове — «прилеты» БпЛА по объектам инфраструктуры — Терехов
В Харькове — «прилеты» БпЛА по объектам инфраструктуры — Терехов
28.04.2026, 23:49
Жители трех районов Харькова останутся без воды в среду
Жители трех районов Харькова останутся без воды в среду
28.04.2026, 19:24
Новости Харькова — главное за 29 апреля: серия взрывов в городе
Новости Харькова — главное за 29 апреля: серия взрывов в городе
29.04.2026, 00:20
Погибшие в Чугуеве и взорвавший гранату в Харькове — итоги 28 апреля
Погибшие в Чугуеве и взорвавший гранату в Харькове — итоги 28 апреля
28.04.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 28 апреля: жертвы в Чугуеве, кибербуллинг учителей
Новости Харькова — главное 28 апреля: жертвы в Чугуеве, кибербуллинг учителей
28.04.2026, 22:15

Новости по теме:

28.04.2026
В Харькове — «прилеты» БпЛА по объектам инфраструктуры — Терехов
27.04.2026
ФАБ-3000 может упасть на дома в Белгороде – Коваленко
27.04.2026
В ковровых бомбардировках РФ заменила Су на БпЛА и ждет «зеленку» в Купянске
25.04.2026
Утром враг ударил по Харькову: среди двух пострадавших – ребенок
22.04.2026
По Харькову ударили БпЛА: где зафиксировали «прилеты» (дополняется)


  Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 00:50;

