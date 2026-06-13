79-летний спортсмен из Харькова стал чемпионом мира и установил рекорд
Харьковчанин Юрий Васильев, старший преподаватель кафедры физического воспитания НТУ «ХПИ», блестяще выступил на Чемпионате мира по гиревому спорту. Об этом сообщает департамент по делам семьи, молодежи и спорта городского совета
Соревнования проходили в Кишиневе. Васильев получил три золотых медали, став победителем в дисциплинах: длинный цикл (10 минут), биатлон и полумарафон.
«Помимо этого, 79-летний харьковчанин установил очередной мировой рекорд, в который раз подтвердив статус одного из сильнейших ветеранов гиревого спорта в мире», — говорится в сообщении.
Напомним, фридайвер Наталья Жаркова приняла участие в турнире в Шарм-эль-Шейхе. Там она выиграла сразу в трех дисциплинах. Мировым рекордом стала глубина 112 м, которой достигла Наталья в нырянии с постоянным весом в биластах. А также – 106 м в свободном погружении по тросу с постоянным весом без ластов, сообщил Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2026 в 17:50;