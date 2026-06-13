79-річний спортсмен з Харкова став чемпіоном світу та встановив рекорд
Харків’янин Юрій Васильєв, старший викладач кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ», блискуче виступив на Чемпіонаті світу з гирьового спорту. Про це повідомляє департамент у справах сім`ї, молоді та спорту міської ради.
Змагання проходили у Кишиневі. Васильєв здобув три золоті медалі, ставши переможцем у дисциплінах: довгий цикл (10 хвилин), біатлон та напівмарафон.
«Окрім цього, 79-річний харків’янин встановив черговий світовий рекорд, вкотре підтвердивши статус одного з найсильніших ветеранів гирьового спорту у світі», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, фридайверка Наталія Жаркова взяла участь у турнірі в Шарм-ель-Шейху. Там вона перемогла одразу в трьох дисциплінах. Світовим рекордом стала глибина 112 м, якої досягнула Наталія в пірнанні з постійною вагою в біластах. А також – 106 м у вільному зануренні по тросу з постійною вагою без ластів, повідомив Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 17:50;