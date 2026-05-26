Два світові рекорди встановила харківська спортсменка у Єгипті: подробиці

Українська фридайверка, родом з Харкова, Наталія Жаркова на турнірі у Шарм-ель-Шейху здобула перемогу одразу у трьох дисциплінах та встановила два світові рекорди, повідомили у телеграм-каналі «Kharkiv Sport city».

“Результати українки: 112 м — золото та світовий рекорд у пірнанні з постійною вагою в біластах, 106 м — золото та світовий рекорд у вільному зануренні по тросу з постійною вагою без ластів, 117 м — перемога у зануренні з постійною вагою в ластах”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результат 106 метрів став не лише світовим рекордом AIDA, а й найкращим жіночим показником серед усіх федерацій підводного спорту, які визнають світові рекорди.

“У підсумковому заліку Наталія Жаркова набрала 335 очок та стала абсолютною переможницею турніру серед жінок”, – додали у «Kharkiv Sport city».

Нагадаємо, 11 квітня у Полтаві харків’янка Влада Калашнікова встановила Національний рекорд України у номінації: «Найбільша висота платформ, з яких піднято яблуко зубами у прогині назад».