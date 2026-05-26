$2000 або депортація: у Харкові викрили схему з псевдошлюбом для іноземця
Правоохоронці затримали харків’янина, який, за даними слідства, вимагав гроші за оформлення документів для громадянина іншої держави.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що на початку травня фігурант вийшов на зв’язок із громадянином Азербайджану, у якого виникли складнощі з продовженням посвідки на тимчасове проживання.
“Він запропонував іноземцю «допомогу» у вирішенні проблеми та запевнив, що має “своїх людей” серед посадовців ГУ Державної міграційної служби в Харківській області, на яких може повпливати для прийняття позитивного рішення”, – зазначили правоохоронці.
В ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що 65-річний фігурант пообіцяв іноземцю допомогти з оформленням посвідки на тимчасове проживання в Україні на підставі фіктивного шлюбу. За свої “послуги” він вимагав 2000 доларів.
“Щоб залякати “клієнта” та змусити його погодитися на умови, ділок почав йому погрожувати депортацією з України у разі відмови від “співпраці”, – додали правоохоронці.
25 травня копи затримали фігуранта під час отримання 1000 доларів – частини обумовленої суми.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Читайте також: П’яний водій зніс паркан на Аерокосмічному проспекті вночі в Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: иностранец, новини Харкова, поліція, схема, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «$2000 або депортація: у Харкові викрили схему з псевдошлюбом для іноземця», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 13:20;