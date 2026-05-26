$2000 або депортація: у Харкові викрили схему з псевдошлюбом для іноземця

Правоохоронці затримали харків’янина, який, за даними слідства, вимагав гроші за оформлення документів для громадянина іншої держави.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що на початку травня фігурант вийшов на зв’язок із громадянином Азербайджану, у якого виникли складнощі з продовженням посвідки на тимчасове проживання.

“Він запропонував іноземцю «допомогу» у вирішенні проблеми та запевнив, що має “своїх людей” серед посадовців ГУ Державної міграційної служби в Харківській області, на яких може повпливати для прийняття позитивного рішення”, – зазначили правоохоронці.

В ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що 65-річний фігурант пообіцяв іноземцю допомогти з оформленням посвідки на тимчасове проживання в Україні на підставі фіктивного шлюбу. За свої “послуги” він вимагав 2000 доларів.

“Щоб залякати “клієнта” та змусити його погодитися на умови, ділок почав йому погрожувати депортацією з України у разі відмови від “співпраці”, – додали правоохоронці.

25 травня копи затримали фігуранта під час отримання 1000 доларів – частини обумовленої суми.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюрми з конфіскацією майна.