Вибухи в Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло

Близько опівночі 26 травня у Харкові почали лунати вибухи.

Мер Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано падіння дронів у Немишлянському та Новобаварському районах. Вони не здетонували.

“Будьте обережні — ворог продовжує атакувати місто. Поблизу Харкова ще фіксуються бойові БпЛА”, – попередив міський голова.

Повітряна тривога триває у Харкові з 23:33. Причина — загроза БпЛА “Шахед”. За даними моніторингових каналів, окрім Харкова безпілотники атакують область.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, за даними мера Харкова Ігоря Терехова, минулого тижня окупанти “зробили ставку на безпілотники”. За сім днів росіяни атакували місто десятьма «шахедами», дев’ятьма FPV-дронами та однією «молнією».