Не ходив з початку війни: у вівторок у Харкові відновить роботу тролейбус №54

Тролейбус №54 (розворотне коло «вул. 12 Квітня» – залізнична станція «Рогань») відновить роботу 26 травня.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на інформацію департаменту будівництва та шляхового господарства.

Там також нагадали, що цей маршрут не працював із лютого 2022 року.

Тролейбус №54 у Харкові, який зв’язував станцію метро «Індустріальна» з залізничною станцією Рогань, не курсував через відсутність контактної мережі на кінцевій ділянці на вулиці Роганській. Для цього напрямку були потрібні спеціальні тролейбуси з автономним ходом, які після початку повномасштабних бойових дій були перерозподілені на більш критичні ділянки міста.