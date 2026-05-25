Не ходив з початку війни: у вівторок у Харкові відновить роботу тролейбус №54

Транспорт 21:25   25.05.2026
Олена Нагорна
Тролейбус №54 (розворотне коло «вул. 12 Квітня» – залізнична станція «Рогань») відновить роботу 26 травня.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на інформацію департаменту будівництва та шляхового господарства.

Там також нагадали, що цей маршрут не працював із лютого 2022 року.

Тролейбус №54 у Харкові, який зв’язував станцію метро «Індустріальна» з залізничною станцією Рогань, не курсував через відсутність контактної мережі на кінцевій ділянці на вулиці Роганській. Для цього напрямку були потрібні спеціальні тролейбуси з автономним ходом, які після початку повномасштабних бойових дій були перерозподілені на більш критичні ділянки міста.

Автор: Олена Нагорна
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 21:25;

