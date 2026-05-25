Реконструкція Лопанської набережної в Харкові продовжиться: що у проєкті
У Харкові презентували проєкт другої черги реконструкції Лопанської набережної.
«Основна проблематика — це занедбаність території, деградація інфраструктури набережної. Вона вся повністю на даний час знаходиться в зруйнованому стані, в занедбаному. Критичний стан всіх інженерних комунікацій та підземних інженерних мереж і застарілість, в принципі, всієї інфраструктури вздовж річки. Як пішохідної, так і транспортної», — розповів головний архітектор Харкова Антон Коротовських у ході публічної бесіди щодо майбутнього міського простору.
За його словами, проєктом передбачено створення зон відпочинку для дітей, активних зон для занять спортом та прогулянок уздовж річки. Також планують відновити інфраструктуру для човнової станції.
«Це саме відновлення пірса. Домінантною цього проєкту є статуя митрополиту нашому. Цей проєкт повністю переосмислює всю цю територію», — підкреслив Коротовських.
Він також зазначив, що проєкт перебуває у розробці, це поки що фор-ескіз (початковий задум майбутнього проєкту – ред.)
«Це у нас друга черга набережної. На даний час це все. Друга черга і все», — уточнив Коротовських плани щодо цієї території. Коли ж можуть почати реалізовувати другу чергу – не відповів.
Нагадаємо, першу чергу оновленої пішохідної Лопанської набережної у Харкові (на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до Соборного узвозу) відкрили наприкінці грудня 2025 року. В інтерв’ю МГ «Об’єктив» співзасновник ГО «Харківський антикорупційний центр» Євген Лісічкін виділив реконструкцію Лопанської набережної серед проєктів, «до яких багато питань». Він вважає, що оновлення набережної, як і скверу біля Вічного вогню, — це іміджеві проєкти. Подібних у Харкові не було з початку повномасштабного вторгнення РФ, а у 2025-му вони повернулися.
Категорії: Оригінально, Суспільство, Харків; Теги: архитектура, набережная, новини Харкова, реконструкция;
Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 18:32;