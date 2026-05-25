Новини Харкова — головне 25 травня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:13

Ніч на Харківщині була “тривожною”

Першу тривогу в Харкові оголосили о 00:45. У Повітряних силах ЗСУ уточнили: виникла загроза застосування балістики.

О 02:12 у Харкові пролунав відбій, а в регіоні тим часом літали безпілотники. Зокрема, уточнили українські захисники, БпЛА рухалися у бік Златополя. О 05:01 Харків знову почервонів – моніторингові ТГ-канали уточнили: у Бєлгороді працює ППО. Вже 05:20 дали відбій, а о 05:34 тривогу відновили. Станом на 07:13 тривога в Харкові та області триває.