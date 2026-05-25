Новини Харкова — головне 25 травня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:13
Ніч на Харківщині була “тривожною”
Першу тривогу в Харкові оголосили о 00:45. У Повітряних силах ЗСУ уточнили: виникла загроза застосування балістики.
О 02:12 у Харкові пролунав відбій, а в регіоні тим часом літали безпілотники. Зокрема, уточнили українські захисники, БпЛА рухалися у бік Златополя. О 05:01 Харків знову почервонів – моніторингові ТГ-канали уточнили: у Бєлгороді працює ППО. Вже 05:20 дали відбій, а о 05:34 тривогу відновили. Станом на 07:13 тривога в Харкові та області триває.
Читайте також: Сьогодні 25 травня 2026: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: головні новини, новини, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 25 травня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 07:13;