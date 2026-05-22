Масштабні обшуки у Харкові й пожежі в лісах – підсумки 22 травня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 22 травня.
Масштабні обшуки провели в Харкові
Правоохоронці прийшли по 50 адресах у місті й області. Викрили підпільне виробництво сигарет і мережу збуту вейпів. Під час обшуків вилучили нелегального товару на понад 37 млн грн. В обласній прокуратурі підкреслили: продукція не проходила контролю, тож у ній могли бути токсичні домішки. При цьому одні з найбільш активних споживачів – підлітки. Виробляли контрафакт у підпільних цехах у Харкові та передмісті. Робота там йшла у дві зміни. Торгували через поштові сервіси. Щомісячний прибуток цього картелю оцінили в понад 10 млн грн. Одночасно накрили мережу збуту електронних сигарет і рідин до них. Торгівля відбувалася і «вживу», й через телеграм-канали та інтернет-ресурси. Про підозру повідомили трьом особам.
Надзвичайна ситуація в Барвінковому
Зранку в місті стався вибух. Мер Олександр Бало повідомив «Суспільному» про двох поранених: обидві жінки. Слідом міська рада попередила жителів: не виходити на вулицю без нагальної потреби. Усіх закликали перебувати в укриттях і не наближатися до вибухонебезпечних чи підозрілих предметів.
Ліси горять на Харківщині
Вогонь охопив 10 гектарів дерев у Артемівському лісництві. Слобожанський лісовий офіс поінформував: рятувальники та лісничі можуть гасити полум’я лише на окремих територіях – там, де це умовно безпечно. В іншій частині того ж лісництва палає ще 1,5 га насаджень. Там працює техніка ДСНС, пожежу вже локалізували.
П’ять горобин пошкодив невідомий у Кітлярчиному Яру
Невідомий «садівник» на свій смак обрізав горобини в Кітлярчиному Яру в Харкові. В КП «Харківзеленбуд» повідомили про пошкодження п’яти молодих рослин, які нещодавно висадили тут у вигляді алеї. Комунальники закликали містян не бути байдужими. Якщо хтось паплюжить дерева – зробіть зауваження або одразу звертайтеся в поліцію.
Нову підземну школу відкрили в Савинцях
Ще одна підземна школа запрацювала на Харківщині. У безпечному просторі зможуть навчатися діти з селища Савинці та навколишніх сіл Ізюмського району. У ХОВА повідомили: укриття для школярів розраховане на понад 400 осіб. Зараз у Харківській області діють уже 23 підземні школи. Ще 13 будують.
Грозу, град і шквал прогнозують у суботу
Регіональний центр із гідрометеорології опублікував відповідне попередження. Вітер сягне 20 м/с. При цьому значного похолодання не передбачають – удень буде до 28 градусів тепла. У неділю місцями йтиме дощ, стане прохолодніше – до +26.
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 23:00;