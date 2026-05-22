Не виходити на вулицю закликали мешканців Барвінкового, дві жінки поранені

Події 11:15   22.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як повідомляє “Суспільне”, посилаючись на начальника МВА Олександра Бало, вибух у Барвінковому пролунав близько 05:00. 

“У 48-річної жінки — різана рана обличчя, у 83-річної жінки — ампутація стопи. Екстрені служби усувають наслідки вибуху, поліція встановлює обставини події, зазначив Бало”, – передає “Суспільне”.

Тим часом у Барвінківській міськраді закликали людей не виходити на вулицю без нагальної потреби, залишатися в укриттях чи інших безпечних місцях, не підходити до підозрілих предметів та стежити за подальшими офіційними повідомленнями.

“У зв’язку з тим, що на території міста Барвінкове триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, перебування на відкритій місцевості становить серйозну загрозу для життя та здоров’я”, – наголосили в мерії.

Нагадаємо, раніше в ГУ ДСНС України  повідомляли, що в Барвінковому в Ізюмському районі горів житловий будинок і господарська споруда, а також дах поряд розташованого будинку на площі 40 квадратних метрів. Постраждали двоє людей.

