Не виходити на вулицю закликали мешканців Барвінкового, дві жінки поранені
Як повідомляє “Суспільне”, посилаючись на начальника МВА Олександра Бало, вибух у Барвінковому пролунав близько 05:00.
“У 48-річної жінки — різана рана обличчя, у 83-річної жінки — ампутація стопи. Екстрені служби усувають наслідки вибуху, поліція встановлює обставини події, зазначив Бало”, – передає “Суспільне”.
Тим часом у Барвінківській міськраді закликали людей не виходити на вулицю без нагальної потреби, залишатися в укриттях чи інших безпечних місцях, не підходити до підозрілих предметів та стежити за подальшими офіційними повідомленнями.
“У зв’язку з тим, що на території міста Барвінкове триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, перебування на відкритій місцевості становить серйозну загрозу для життя та здоров’я”, – наголосили в мерії.
Нагадаємо, раніше в ГУ ДСНС України повідомляли, що в Барвінковому в Ізюмському районі горів житловий будинок і господарська споруда, а також дах поряд розташованого будинку на площі 40 квадратних метрів. Постраждали двоє людей.
Категорії: Події, Україна; Теги: барвенково, вибухи, поранені, харківщина;
Якщо вам цікава новина: «Не виходити на вулицю закликали мешканців Барвінкового, дві жінки поранені»
Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 11:15;