Понад два десятки п’яних водіїв спіймали на дорогах копи за добу
В облуправлінні Патрульної поліції повідомили, що протягом минулої доби копи зупинили 21 водія з ознаками сп’яніння.
Правоохоронці зазначили: усі правопорушення задокументували, запобігши можливим наслідкам.
“На всіх кермувальників складено відповідні адміністративні матеріали, які будуть передані до суду для подальшого розгляду відповідно до законодавства. Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та утримуватися від керування транспортом у стані сп’яніння. Відповідальність кожного — основа безпеки на дорозі”, – додали патрульні.
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 11:44;