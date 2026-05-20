Чотирьох мешканців Харківщини спіймали копи – ймовірно, у них були наркотики

В облуправлінні Патрульної поліції повідомили, що за минулу добу правоохоронці спіймали чотирьох осіб, у яких, ймовірно, знайшли наркотичні речовини.

“Під час поверхневих перевірок поліцейські виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження. Надалі цими випадками будуть займатися слідчі“, – пишуть патрульні.

Також копи нагадали про відповідальність, яка передбачена за зайняття подібними справами.

“За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність”, – додали поліцейські.