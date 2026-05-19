Вибухи в Харкові — “прильоти” БпЛА, Терехов повідомляє про пожежу

Влучання «шахеда» зафіксували у Новобаварському районі Харкова увечері 19 травня. Невдовзі військові РФ завдали повторного удару.

Доповнено о 20:29. Росіяни завдали повторного удару по Новобаварському району.

20:03. Про “приліт” у Новобаварському районі повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, на місці виникла пожежа. Дані про постраждалих уточнюються.

Повітряна тривога у Харкові тривала з 18:55 до 19:57. Про безпілотник над містом попереджали моніторингові канали. О 19:46 з’явилася інформація, що БпЛА впав.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, терор Богодухова загострився. Міський голова Володимир Бєлий відзначив: внаслідок учорашніх ударів є поранені та люди зі стресом. Сьогодні «прильоти» ще почастішали. За даними РВА, за добу під обстрілами були 11 населених пунктів району. Крім самого Богодухова, постійно потерпає колишній райцентр – Золочів і села трьох громад.