Масове залучення трудових мігрантів: думка мера Харкова Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що сьогодні разом із колегами з Асоціації прифронтових міст та громад звернувся до Уряду та ВР щодо недопущення масового залучення трудових мігрантів.

«Я категорично не згоден із тим, що складну проблему дефіциту кадрів Україні пропонують вирішувати найпримітивнішим шляхом – через масовий імпорт дешевої робочої сили. Світовий досвід демократичних країн доводить, що такий підхід консервує технологічну відсталість. Якщо нам і потрібні іноземці на ринку праці, то це має бути жорстко квотований процес: утримання іноземних студентів, які вже адаптовані в Україні, та точкове залучення виключно висококваліфікованих фахівців під складні інженерні чи технологічні проєкти відбудови», – вважає міський голова.

Терехов підкреслює: передусім роботою мають бути забезпечені українці. І уточнює: Україна має величезний внутрішній резерв. Зокрема, сотні тисяч ветеранів, які вже зараз і після досягнення справедливого довготривалого миру потребуватимуть нормальних робочих місць.

«Хтось взагалі серйозно оцінював український кадровий потенціал перед тим, як просувати ідею масової міграції? Україні потрібна принципово інша трудова політика. Це масштабні програми перекваліфікації та підтримка фахівців 50+, реальні перші робочі місця для молоді, гарантовані програми зайнятості для ВПО. Ми маємо створювати економічні умови для повернення українців додому. І тут ключову роль відіграє горизонтальне співробітництво та побратимські зв’язки наших міст із західними муніципалітетами – саме через такі міцні партнерства ми здатні залучати інноваційні виробництва на місця, створюючи реальний стимул для людей повертатися», – пише мер.

Він також розповів, що за оцінками ООН, значна частина українців, які виїхали через війну, вагається щодо повернення.

«В таких умовах ми просто не маємо права подавати тим людям, які ще хочуть жити вдома, нищівний сигнал: «На ваше місце вже шукають інших». Як і не маємо права залишати без підтримки тих, хто лишається в Україні», – підсумував Терехов.