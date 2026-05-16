“Взагалі ніч була дуже важкою” — Терехов про атаку БпЛА (відео)

На місці ранкового “прильоту” у центрі Харкова міський голова Ігор Терехов розповів про наслідки російської повітряної атаки.

“Маємо влучання в центральній частині міста Харкова. Пошкоджені три виходи з метрополітену, офісне приміщення і торговельна мережа. Пошкоджена контактна мережа, постраждала одна людина. Взагалі, ніч була дуже важкою. Було влучання п’яти “шахедів по чотирьох районах міста. Крім того, постраждали декілька приватних житлових будинків”, – поінформував мер.

Також Терехов уточнив, що у тролейбусі, який був пошкоджений вранці біля станції метро, на момент влучання людей не було.



Міський також відповів, чи їздитимуть тролейбуси проспектом, де була пошкоджена контактна мережа: “Сьогодні і завтра було планове відключення, але ж ми відновлюємо контактну мережу. Замість тролейбусних маршрутів будуть автобуси”.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, атака безпілотників на Харків тривала з опівночі 16 травня. Відомо про шість «прильотів» та двох постраждалих. Після опівночі БпЛА атакував Холодногірський район. Після 01:00 було два удари по Основ’янському району. Внаслідок останнього жінка зазнала гострої реакції на стрес. О 06:30 удару БпЛА було завдано в дорогу в Шевченківському районі в центрі міста. Одна людина постраждала. Пошкоджені три виходи з метро, ​​три зупинки наземного транспорту, контактна мережа, тролейбус, навчальний заклад та скління у сусідніх будівлях. Після 06:50 уламки дрона впали на дитячий майданчик у Київському районі, а близько 07:40 зафіксоване падіння уламків БпЛА в Основ’янському районі.