Live

“Взагалі ніч була дуже важкою” — Терехов про атаку БпЛА (відео)

Події 08:39   16.05.2026
Елена Нагорная
“Взагалі ніч була дуже важкою” — Терехов про атаку БпЛА (відео)

На місці ранкового “прильоту” у центрі Харкова міський голова Ігор Терехов розповів про наслідки російської повітряної атаки. 

“Маємо влучання в центральній частині міста Харкова. Пошкоджені три виходи з метрополітену, офісне приміщення і торговельна мережа. Пошкоджена контактна мережа, постраждала одна людина. Взагалі, ніч була дуже важкою. Було влучання п’яти “шахедів по чотирьох районах міста. Крім того, постраждали декілька приватних житлових будинків”, – поінформував мер.

Також Терехов уточнив, що у тролейбусі, який був пошкоджений вранці біля станції метро, на момент влучання людей не було.

Міський також відповів, чи їздитимуть тролейбуси проспектом, де була пошкоджена контактна мережа: “Сьогодні і завтра було планове відключення, але ж ми відновлюємо контактну мережу. Замість тролейбусних маршрутів будуть автобуси”.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, атака безпілотників на Харків тривала з опівночі 16 травня. Відомо про шість «прильотів» та двох постраждалих. Після опівночі БпЛА атакував Холодногірський район. Після 01:00 було два удари по Основ’янському району. Внаслідок останнього жінка зазнала гострої реакції на стрес. О 06:30 удару БпЛА було завдано в дорогу в Шевченківському районі в центрі міста. Одна людина постраждала. Пошкоджені три виходи з метро, ​​три зупинки наземного транспорту, контактна мережа, тролейбус, навчальний заклад та скління у сусідніх будівлях. Після 06:50 уламки дрона впали на дитячий майданчик у Київському районі, а близько 07:40 зафіксоване падіння уламків БпЛА в Основ’янському районі.

Читайте також: Контрабанда авто замість допомоги ЗСУ, звільнено Отрадне — підсумки 15 травня

Автор: Елена Нагорная
Популярно
“Взагалі ніч була дуже важкою” — Терехов про атаку БпЛА (відео)
“Взагалі ніч була дуже важкою” — Терехов про атаку БпЛА (відео)
16.05.2026, 08:39
Новини Харкова — головне за 16 травня: з опівночі — шість «прильотів» по місту
Новини Харкова — головне за 16 травня: з опівночі — шість «прильотів» по місту
16.05.2026, 08:13
Нічний терор Харкова продовжився вранці: є “приліт” у центрі, постраждалі
Нічний терор Харкова продовжився вранці: є “приліт” у центрі, постраждалі
16.05.2026, 07:55
У РФ знов заявляють про захоплення Петропавлівки на Харківщині — реакція ISW
У РФ знов заявляють про захоплення Петропавлівки на Харківщині — реакція ISW
16.05.2026, 07:59
Якою буде погода в суботу — прогноз по Харкову та області на 16 травня
Якою буде погода в суботу — прогноз по Харкову та області на 16 травня
15.05.2026, 20:22
Сьогодні 16 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 травня 2026: яке свято та день в історії
16.05.2026, 06:00

Новини за темою:

16.05.2026
Нічний терор Харкова продовжився вранці: є “приліт” у центрі, постраждалі
15.05.2026
Харків атакували БпЛА: «прильоти» – у двох районах, є постраждалий
14.05.2026
Терехов звільнив свого заступника і водночас директора департаменту
14.05.2026
ХАЦ: у Харківській міськраді – обшуки. Коментар Терехова (відео)
13.05.2026
Вибухи в Харкові: Терехов підтверджує «прильоти», влучання – у трьох районах


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Взагалі ніч була дуже важкою” — Терехов про атаку БпЛА (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2026 в 08:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці ранкового “прильоту” у центрі Харкова міський голова Ігор Терехов розповів про наслідки російської повітряної атаки. ".