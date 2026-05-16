Що атакували росіяни в Харкові та області: ранкове зведення Синєгубова (фото)

Події 09:06   16.05.2026
Окрім Харкова 16 населених пунктів обстріляли російські військові протягом минулої доби. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали двоє людей: 33-річна жінка у Харкові та 46-річний чоловік у с. Котляри Безлюдівської громади.

Росіяни застосували по регіону два КАБи, 13 БпЛА “Герань-2”, чотири БпЛА “Молния”, 11 FPV-дронів та 24 БпЛА, тип яких встановлюють.

Протягом минулої доби у Харкові були атаковані Новобаварський, Холодногірський, Основ’янський, Шевченківський та Київський райони. Пошкоджені цивільне підприємство, залізнична інфраструктура, багатоквартирний будинок, зупинка громадського транспорту, магазин, вихід з метро, електромережі.

Наслідки “прильоту” БпЛА біля станції метро “Наукова” у Харкові

У Богодухівському районі пошкоджено три приватні будинки, дві господарчі споруди, амбулаторію, енергомережі (с. Писарівка), чотири приватні будинки (с. Лютівка), приватний будинок, електромережі (с. Малижине), адмінбудівлю (сел. Золочів);

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новоселівка), електромережі (сел. Приколотне), складське приміщення (сел. Великий Бурлук);

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Підлиман);

У Харківському районі пошкоджено складські приміщення (с. Котляри);

У Лозівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (м. Лозова), електромережі (сел. Близнюки), приватний будинок, ангар, трактор (с. Далеке);

У Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Юрченкове), адмінбудівлю (с. Білий Колодязь).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, атака безпілотників на Харків тривала з опівночі 16 травня. Відомо про шість «прильотів» та двох постраждалих. Після опівночі БпЛА атакував Холодногірський район. Після 01:00 було два удари по Основ’янському району. Внаслідок останнього жінка зазнала гострої реакції на стрес. О 06:30 удару БпЛА було завдано в дорогу біля станції метро “Наукова”. Одна людина постраждала. Пошкоджені три виходи з метро, ​​три зупинки наземного транспорту, контактна мережа, тролейбус, навчальний заклад та скління у сусідніх будівлях. Після 06:50 уламки дрона впали на дитячий майданчик у Київському районі, а близько 07:40 зафіксоване падіння уламків БпЛА в Основ’янському районі.

Читайте також: «Ніч була дуже важкою» – Терехов про атаку БпЛА на Харків (відео)

Автор: Олена Нагорна
  Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2026 в 09:06;

