Что атаковали россияне в Харькове и области: утренняя сводка Синегубова (фото)

Происшествия 09:06   16.05.2026
Кроме Харькова 16 населенных пунктов обстреляли российские военные в течение минувших суток. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали два человека: 33-летняя женщина в Харькове и 46-летний мужчина в с. Котляры Безлюдовской громады.

Россияне применили по региону два КАБа, 13 БпЛА «Герань-2», четыре БпЛА «Молния», 11 FPV-дронов и 24 БпЛА, тип которых устанавливают.

В течение минувших суток в Харькове были атакованы Новобаварский, Холодногорский, Основянский, Шевченковский и Киевский районы. Повреждены гражданское предприятие, железнодорожная инфраструктура, многоквартирный дом, остановка общественного транспорта, магазин, выход из метро, электросети.

Последствия «прилета» БпЛА возле станции метро «Научная» в Харькове

В Богодуховском районе повреждены три частных дома, две хозяйственные постройки, амбулатория, энергосети (с. Писаревка), четыре частных дома (с. Лютовка), частный дом, электросети (с. Малыжино), админздание (пос. Золочев).

В Купянском районе повреждены частный дом (с. Новоселовка), электросети (пос. Приколотное), складское помещение (пос. Великий Бурлук).

В Изюмском районе поврежден частный дом (с. Подлиман).

В Харьковском районе повреждены складские помещения (с. Котляры).

В Лозовском районе повреждены сельскохозяйственное предприятие (г. Лозовая), электросети (пос. Близнюки), частный дом, ангар, трактор (с. Далекое).

В Чугуевском районе повреждены гражданское предприятие (с. Юрченково), административное здание (с. Белый Колодезь).

Как сообщала МГ «Объектив», атака беспилотников на Харьков длилась с полуночи 16 мая. Известно о шести «прилетах» и двоих пострадавших. После полуночи БпЛА атаковал Холодногорский район. После 01:00 было два удара по Основянскому району. В результате последнего женщина испытала острую реакцию на стресс. В 06:30 удар БпЛА нанесен в дорогу возле станции метро «Научная». Один человек пострадал. Повреждены три выхода из метро, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, троллейбус, учебное заведение и остекление в соседних зданиях. После 06:50 обломки дрона упали на детскую площадку в Киевском районе, а около 07:40 зафиксировано падение обломков БпЛА в Основянском районе.

  • • Дата публикации материала: 16 мая 2026 в 09:06;

