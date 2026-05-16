Еще один «прилет» в Харькове — в гаражный кооператив: трое пострадавших

Происшествия 09:32   16.05.2026
Елена Нагорная
Около 09:00 16 мая стало известно о попадании БпЛА «Молния» в Киевском районе.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в гаражный кооператив. Пострадали три человека.

Пострадали трое мужчин, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Медики оказывают им необходимую помощь.

Как сообщала МГ «Объектив», атака беспилотников на Харьков длится с полуночи 16 мая. Ранее было известно о шести «прилетах» и двоих пострадавших. После полуночи БпЛА атаковал Холодногорский район. После 01:00 было два удара по Основянскому району. В результате последнего женщина испытала острую реакцию на стресс. В 06:30 удар БпЛА нанесен в дорогу возле станции метро «Научная». Один человек пострадал. Повреждены три выхода из метро, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, троллейбус, учебное заведение и остекление в соседних зданиях. После 06:50 обломки дрона упали на детскую площадку в Киевском районе, а около 07:40 зафиксировано падение обломков БпЛА в Основянском районе.

