Live

Ще один «приліт» у Харкові — у гаражний кооператив: троє постраждалих

Події 09:32   16.05.2026
Олена Нагорна
Ще один «приліт» у Харкові — у гаражний кооператив: троє постраждалих

Близько 09:00 16 травня стало відомо про влучання БпЛА “Молния” у Київському районі.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у гаражний кооператив. Постраждали троє людей.

Постраждали троє чоловіків, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Медики надають їм необхідну допомогу.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, атака безпілотників на Харків триває з опівночі 16 травня. Раніше було відомо про шість «прильотів» та двох постраждалих. Після опівночі БпЛА атакував Холодногірський район. Після 01:00 було два удари по Основ’янському району. Внаслідок останнього жінка зазнала гострої реакції на стрес. О 06:30 удару БпЛА було завдано в дорогу біля станції метро “Наукова”. Одна людина постраждала. Пошкоджені три виходи з метро, ​​три зупинки наземного транспорту, контактна мережа, тролейбус, навчальний заклад та скління у сусідніх будівлях. Після 06:50 уламки дрона впали на дитячий майданчик у Київському районі, а близько 07:40 зафіксоване падіння уламків БпЛА в Основ’янському районі.

Читайте також: «Ніч була дуже важкою» – Терехов про атаку БпЛА на Харків (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ще один «приліт» у Харкові — у гаражний кооператив: троє постраждалих
Ще один «приліт» у Харкові — у гаражний кооператив: троє постраждалих
16.05.2026, 09:32
Що атакували росіяни в Харкові та області: ранкове зведення Синєгубова (фото)
Що атакували росіяни в Харкові та області: ранкове зведення Синєгубова (фото)
16.05.2026, 09:06
Нічний терор Харкова продовжився вранці – влучання БпЛА біля метро “Наукова”
Нічний терор Харкова продовжився вранці – влучання БпЛА біля метро “Наукова”
16.05.2026, 09:55
“Взагалі ніч була дуже важкою” — Терехов про атаку БпЛА (відео)
“Взагалі ніч була дуже важкою” — Терехов про атаку БпЛА (відео)
16.05.2026, 08:39
Новини Харкова — головне за 16 травня: «прильоти», що не припиняються з ночі
Новини Харкова — головне за 16 травня: «прильоти», що не припиняються з ночі
16.05.2026, 09:38
У РФ знов заявляють про захоплення Петропавлівки на Харківщині — реакція ISW
У РФ знов заявляють про захоплення Петропавлівки на Харківщині — реакція ISW
16.05.2026, 07:59

Новини за темою:

16.05.2026
“Взагалі ніч була дуже важкою” — Терехов про атаку БпЛА (відео)
16.05.2026
Нічний терор Харкова продовжився вранці – влучання БпЛА біля метро “Наукова”
12.05.2026
Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні
11.05.2026
Вибух у Харкові: Терехов повідомляє про «приліт» у дах багатоповерхівки
07.05.2026
Ліс загорівся на Харківщині після атаки БпЛА: вдалося врятувати 5 тисяч га 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ще один «приліт» у Харкові — у гаражний кооператив: троє постраждалих», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2026 в 09:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 09:00 16 травня стало відомо про влучання БпЛА “Молния” у Київському районі.".