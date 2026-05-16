Ще один «приліт» у Харкові — у гаражний кооператив: троє постраждалих

Близько 09:00 16 травня стало відомо про влучання БпЛА “Молния” у Київському районі.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у гаражний кооператив. Постраждали троє людей.

Постраждали троє чоловіків, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Медики надають їм необхідну допомогу.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, атака безпілотників на Харків триває з опівночі 16 травня. Раніше було відомо про шість «прильотів» та двох постраждалих. Після опівночі БпЛА атакував Холодногірський район. Після 01:00 було два удари по Основ’янському району. Внаслідок останнього жінка зазнала гострої реакції на стрес. О 06:30 удару БпЛА було завдано в дорогу біля станції метро “Наукова”. Одна людина постраждала. Пошкоджені три виходи з метро, ​​три зупинки наземного транспорту, контактна мережа, тролейбус, навчальний заклад та скління у сусідніх будівлях. Після 06:50 уламки дрона впали на дитячий майданчик у Київському районі, а близько 07:40 зафіксоване падіння уламків БпЛА в Основ’янському районі.