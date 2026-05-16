Нічний терор Харкова продовжився вранці: є “приліт” у центрі, постраждалі

Події 07:16   16.05.2026
Елена Нагорная
Атака безпілотників на Харків триває з опівночі 16 травня. Відомо про п’ять “прильотів” та двох постраждалих. Вже вранці один БпЛА впав у центрі міста, пошкодивши транспортну інфраструктуру. Уламки ще одного – на дитячий майданчик у Київському районі. 

Близько 06:30 мер Ігор Терехов повідомив про удар БпЛА по центральній частині міста у Шевченківському районі. Влучання зафіксували в дорогу — пошкоджені три виходи з метро, ​​три зупинки наземного транспорту, контактна мережа, будівля навчального закладу та скління у прилеглих будівлях. Постраждала одна людина.

Невдовзі, після 06:50, з’явилася інформація про падіння уламків дрона на дитячий майданчик у Київському районі. Минулося без постраждалих.

Після опівночі безпілотник атакував Холодногірський район Харкова.

Після 01:00 було два удари по Основ’янському району. Внаслідок останнього зазнала гострої реакції на стрес жінка.

Також росіяни били по Харкову напередодні ввечері. “Прильоти” БпЛА зафіксували в Основ’янському та Новобаварському районах. Внаслідок падіння БпЛА в Основ’янському районі постраждала 33-річна жінка. У Новобаварському районі БпЛА влучив у непрацююче підприємство.

  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2026 в 07:16;

