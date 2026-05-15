Терехов повідомив про «приліт» в Основ’янському районі, постраждала людина

“Приліт” БпЛА зафіксували в Основ’янському районі Харкова увечері 15 травня.

Доповнено о 18:55. Внаслідок влучання БпЛА в Основʼянському районі є одна постраждала людина, з нею працюють лікарі.



18:45. Про влучання повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Повітряну тривогу оголосили у Харкові о 18:23 через загрозу БпЛА типу “Шахед”.



Моніторингові канали попереджали про безпілотник курсом на Жихор.

Нагадаємо, 29 людей постраждали у Харкові внаслідок російських ударів уранці 14 травня. «Шахеди» влучили у самому центрі та густонаселеному районі. Внаслідок «прильоту» неподалік станції метро «Університет» постраждали 15 людей — десять жінок та п’ятеро чоловіків. Пошкоджено зупинку громадського транспорту, кіоски та кафе довкола. На Салтівці безпілотник упав між багатоповерхівками. Навколо вилетіло близько п’ятисот вікон. Постраждали 14 людей, серед них троє дітей.