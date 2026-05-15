Харківська область під ударом: Лозівщина пережила масований обстріл
Напередодні Лозівська громада пережила масований обстріл, пише мер Сергій Зеленський.
Внаслідок “прильотів” пошкоджені 19 будинків та об’єкти критичної інфраструктури.
“На жаль, є постраждалі. В одному зі старостинських округів 21-річна дівчина отримала поранення. Лозівські медики надали їй необхідну допомогу. Стан пацієнтки оцінили як середньої важкості. Ще двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес”, – уточнив мер.
Неспокійно було й на Золочівщині. Є руйнування, проте обійшлося без потерпілих.
“14 травня о 19:50 російські війська вкотре атакували селище Золочів, застосувавши FPV-дрон. Унаслідок удару зазнало пошкоджень приватне домоволодіння, господарчі споруди та енергомережі“, – повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Нагадаємо, вранці 15 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків, а також п’ять населених пунктів області. Внаслідок «прильотів» постраждали 39 людей, серед них дев’ять дітей. У Харкові постраждали 21 жінка, 6 чоловіків, хлопчики 8, 12, 16, 13, 11 років та дівчатка 13, 8, 16, 8 років; у с. Катеринівка Лозівської громади постраждали жінки 19, 21, 66 років, уточнив Синєгубов.
- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2026 в 09:58;