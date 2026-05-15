Одрадне – звільнено: ЗСУ зачищають Дворічанщину від РФ

У 16 армійському корпусі ЗСУ повідомили, що військові повернули під контроль село Одрадне на Великобурлуцькому напрямку.

Окрім цього, українські захисники зачистили околиці населеного пункту. Таким чином, СОУ звільнили близько 22 квадратних кілометрів Дворічанщини. Під час операції ворог також зазнав значних втрат, акцентували у повідомленні. ЗСУ ліквідували 56 окупантів.

“Підрозділи 129 окремої важкої механізованої бригади провели штурмові дії та витіснили противника з укріплених позицій, лісосмуг і опорних пунктів. До операції були залучені штурмові групи, оператори БпЛА та артилерія – кожен елемент працював чітко, злагоджено й на результат“, – додали військові.