Отрадное – освобождено: ВСУ зачищают Двуречанщину от РФ

Украина 08:43   15.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В 16 армейском корпусе ВСУ сообщили, что военные вернули под контроль село Отрадное на Великобурлукском направлении.

Помимо этого, украинские защитники зачистили окраины населенного пункта. Таким образом, СОУ освободили около 22 квадратных километров Двуречанщины. Во время операции враг также понес значительные потери, акцентировали в сообщении. ВСУ ликвидировали 56 оккупантов.

 

«Подразделения 129 отдельной тяжелой механизированной бригады провели штурмовые действия и вытеснили противника с укрепленных позиций, лесополос и опорных пунктов. К операции были привлечены штурмовые группы, операторы БпЛА и артиллерия – каждый элемент работал четко, слаженно и на результат», – добавили в сообщении.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
