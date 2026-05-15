На севере снова горячо: где шли бои на Харьковщине
В течение минувших суток на Харьковщине было 18 боестолкновений, передают в Генштабе ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении было 14 боев около Волчанских Хуторов, Лимана, Старицы, Радьковки и Избицкого.
На Купянском – украинские защитники отбили четыре атаки россиян в районе Куриловки, Новоплатоновки и Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 257 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 55 ракет и 95 авиационных ударов, сбросив 323 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8517 дронов-камикадзе и совершил 2884 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Потери оккупантов на сегодняшний день следующие:
- • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 08:08;