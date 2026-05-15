Live

На севере снова горячо: где шли бои на Харьковщине

Украина 08:08   15.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
На севере снова горячо: где шли бои на Харьковщине

В течение минувших суток на Харьковщине было 18 боестолкновений, передают в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении было 14 боев около Волчанских Хуторов, Лимана, Старицы, Радьковки и Избицкого.

На Купянском – украинские защитники отбили четыре атаки россиян в районе Куриловки, Новоплатоновки и Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 257 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 55 ракет и 95 авиационных ударов, сбросив 323 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8517 дронов-камикадзе и совершил 2884 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери оккупантов на сегодняшний день следующие:

Читайте также: «Боровая — уже мертвый город»: защитники о попытках РФ форсировать Оскол

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 15 мая: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 15 мая: как прошла ночь
15.05.2026, 07:15
Сегодня 15 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 мая 2026: какой праздник и день в истории
15.05.2026, 06:00
Туман, дождь, гроза: прогноз погоды по Харькову и области на 15 мая
Туман, дождь, гроза: прогноз погоды по Харькову и области на 15 мая
14.05.2026, 20:34
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
14.05.2026, 19:38
Три десятка пострадавших в Харькове, бусификация, обыски в мэрии: итоги 14 мая
Три десятка пострадавших в Харькове, бусификация, обыски в мэрии: итоги 14 мая
14.05.2026, 23:00
На севере снова горячо: где шли бои на Харьковщине
На севере снова горячо: где шли бои на Харьковщине
15.05.2026, 08:08

Новости по теме:

14.05.2026
Что сейчас на местах утренних «прилетов» в Харькове, сообщили в мэрии
14.05.2026
Почти 70 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки – какие последствия
14.05.2026
Повторные «прилеты» по Харькову утром – есть пострадавшие (дополнено)
14.05.2026
Главной целью РФ ночью был Киев: больше 20 пострадавших, разрушен дом
14.05.2026
На севере – активизация войск РФ, на Купянщине – затишье: данные Генштаба


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На севере снова горячо: где шли бои на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 08:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 18 боестолкновений, передают в Генштабе ВСУ.".