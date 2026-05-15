Новости Харькова — главное 15 мая: как прошла ночь

07:15

Беспрерывно целую ночь звучит на Харьковщине тревога

Тревогу в Харькове и области объявили в 00:26 – на город начали двигаться БпЛА.

Под утро, в 04:31 в Воздушных силах ВСУ сообщили: на северо-востоке зафиксировали активность вражеской авиации. Для прифронтовых населенных пунктов на этих направлениях возникла угроза применения авиабомб.

Вскоре защитники неба написали о БпЛА на юге Харьковщины – они двигались на Барвенково. А в 04:42 на регион полетели КАБы.

Информации о «прилетах» и разрушениях не было. По состоянию на 07:15 тревога продолжается. Мониторинговые ТГ-каналы пишут об угрозе ударов БпЛА.