ГУР предупреждает о ракетах, McDonald’s вернется на Харьковщину? Итоги 13 мая

Массированный налет российских дронов на Украину происходил в течение всего дня. БпЛА ночью ударили по двум районам Харькова. McDonald’s может вернуться на Харьковщину. Беременную подозревают в поджоге автомобиля ВСУ. Более 90 автоматов не довезли до Харькова. Клумбу с надписью «Слава Украине» засаживают цветами в саду Шевченко. МГ «Объектив» напоминает главные новости 13 мая.

Под атакой преимущественно были западные регионы. Пролет «Шахеда» снимали отдыхающие в Буковеле. Долетело даже до Закарпатья. Опасность не миновала. Главное управление разведки предупредило: в дальнейшем РФ планирует применить значительное количество крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистику. По данным ГУР, целями станут объекты критической инфраструктуры крупных городов, а также предприятия ВПК и здания органов государственной власти. Всех призывают реагировать на тревоги.

Дроны ударили по Шевченковскому и Холодногорскому районам, сообщил мэр Игорь Терехов. В Шевченковском обломки БпЛА упали на дорогу. В Холодногорском удар пришелся по объекту инфраструктуры — возник пожар. Без пострадавших.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас идут переговоры о возобновлении работы популярной сети ресторанов быстрого питания. Участие в них принимает американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет. Он неоднократно посещал Харьковскую область и помог в реализации ряда проектов. В частности, финансировал восстановление типографии «Фактор-друк» и создание фабрики-кухни.

Инцидент произошел на Харьковщине в начале года. По данным областной прокуратуры, фигурантов дела двое — 27-летняя жительница Чугуева и сообщник, которого она привлекла. Женщина — неоднократно судимая наркозависимая. Она решила заработать, помогая российским захватчикам. «Работодателей» нашла через Telegram. По версии следствия, самостоятельно справиться с заданием дама не могла, так как была беременна. Поэтому привлекла знакомого. Вместе они облили легковоспламеняющейся жидкостью грузовик военных, подожгли зажигалкой и убежали. Ущерб оценили в 400 тысяч гривен. Обвинительный акт уже в суде. Эту же женщину уже судят за поджог еще одного военного автомобиля.

Опасный груз в микроавтобусе обнаружили нацгвардейцы на одном из блокпостов вокруг города. С начала года это крупнейшая партия незарегистрированного оружия, которую пытались переправить в город, отметил начальник кинологической службы пятой Слобожанской бригады «Скиф» Сергей Ридкокаша. Оружие учуяла служебная собака Отти.

На ней и других клумбах этой зоны отдыха планируют посадить более 100 тысяч растений, отметила пресс-служба КП «Центральный парк».

