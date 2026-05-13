ГУР попереджає про ракети, McDonald’s повернеться? Підсумки 13 травня
Масований наліт російських дронів на Україну відбувався протягом усього дня. БпЛА вночі вдарили по двох районах Харкова. McDonald’s може повернутися на Харківщину. Вагітну підозрюють у підпалі автівки ЗСУ. Понад 90 автоматів не довезли до Харкова. Клумбу з написом «Слава Україні» заквітчують у саду Шевченка. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 13 травня.
Масований наліт російських дронів на Україну відбувався протягом усього дня
Під атакою переважно були західні регіони. Проліт «шахеда» фільмували відпочивальники в Буковелі. Долетіло навіть до Закарпаття. Небезпека не минула. Головне управління розвідки попередило: надалі РФ планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістику. За даними ГУР, цілями стануть обʼєкти критичної інфраструктури великих міст, а також підприємства ВПК і будівлі органів державної влади. Усім радять реагувати на тривоги.
БпЛА вночі вдарили по двох районах Харкова
Дрони вдарили по Шевченківському та Холодногірському районах, повідомив мер Ігор Терехов. У Шевченківському уламки БпЛА впали на дорогу. У Холодногірському удар припав по обʼєкту інфраструктури — виникла пожежа. Без постраждалих.
McDonald’s може повернутися на Харківщину
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зараз ідуть перемовини про відновлення роботи популярної мережі ресторанів швидкої їжі. Участь у них бере американський бізнесмен і філантроп Говард Баффет. Він неодноразово відвідував Харківську область і допоміг у реалізації низки проєктів. Зокрема, фінансував відновлення типографії «Фактор-друк» та створення фабрики-кухні.
Вагітну підозрюють у підпалі автівки ЗСУ
Інцидент стався на Харківщині на початку року. За даними обласної прокуратури, фігурантів справи двоє – 27-річна жителька Чугуєва та спільник, якого вона залучила. Жінка – неодноразово судима наркозалежна. Вона вирішила заробити, допомагаючи російським загарбникам. «Роботодавців» знайшла через телеграм. За версією слідства, самотужки впоратися із завданням дама не могла, адже була вагітна. Тому залучила знайомого. Спільно вони облили легкозаймистою рідиною вантажівку військових, підпалили запальничкою та втекли. Збитки оцінили в 400 тисяч гривень. Обвинувальний акт уже в суді. Цю ж жінку вже судять за підпал ще однієї військової автівки.
Понад 90 автоматів, рушниці, пістолети та патрони нелегально везли до Харкова
Небезпечний вантаж у мікроавтобусі виявили нацгвардійці на одному з блокпостів навколо міста. З початку року це найбільша партія незареєстрованої зброї, яку намагалися переправити в місто, відзначив начальник кінологічної служби п’ятої Слобожанської бригади «Скіф» Сергій Рідкокаша. Зброю зачув службовий собака Отті.
Клумбу з написом «Слава Україні» заквітчують у саду Шевченка
На ній та інших квітниках цієї зони відпочинку планують посадити більш як 100 тисяч рослин, відзначила пресслужба КП «Центральний парк».
Also today МГ "Об'єктив" повідомляла наступне:
Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 23:00;