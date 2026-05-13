Штормове попередження: на Харків та область насувається небезпечна гроза

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 травня у Харкові та області очікується гроза. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Мешканців закликають бути обережними, уникати перебування поблизу старих та неміцних конструкцій, дерев та ліній електропередачі. Під час грози краще залишатися у приміщенні.

Раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у четвер, 14 травня. Вдень у Харкові та області також очікуються грози.

Нагадаємо, метеорологічне літо прийшло до Харкова на два тижні раніше. 5-6 травня середня добова температура повітря перевищила +15 градусів. Це випереджає середні багаторічні строки.