Дев’ять разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Лиман та Стариця.
На Куп’янському напрямку українські захисники сьогодні зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Борівська Андріївка.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 62 атаки, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, вдень Головне управління розвідки Міноборони України попереджало: 13 травня РФ розпочала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер. За даними розвідки, у першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи ППО та ураження цивільних обʼєктів. Надалі ворог, припускає ГУР, планує застосувати значну кількість крилатих ракет, а також балістики. Цілі РФ — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади.
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 16:44;