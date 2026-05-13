Фронт 16:44   13.05.2026
Вікторія Яковенко
Дев’ять разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Лиман та Стариця.

На Куп’янському напрямку українські захисники сьогодні зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Борівська Андріївка.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 62 атаки, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, вдень Головне управління розвідки Міноборони України попереджало: 13 травня РФ розпочала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер. За даними розвідки, у першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи ППО та ураження цивільних обʼєктів. Надалі ворог, припускає ГУР, планує застосувати значну кількість крилатих ракет, а також балістики. Цілі РФ — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади.

  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 16:44;

